Pour la première fois, des salariés de Vuitton débrayent en Ardèche

Une partie des salariés du géant du luxe ont débrayé durant une heure ce mercredi matin dans plusieurs ateliers français dont celui de Sarras en Ardèche pour réclamer des hausses de salaires.

C'est un évènement très rare dans une entreprise qui cultive la discrétion. A l'appel des syndicats, une partie des salariés des ateliers de maroquinerie Louis Vuitton en France ont débrayé ce mercredi matin de 7h30 à 8h30 à la veille de l'ultime séance de négociation annuelle sur les salaires. Le mouvement a été suivi sur le site de Sarras (Ardèche).

50% de grévistes en production en Ardèche

Selon la CGT, 95 salariés -soit 50% des effectifs de production- ont quitté leur poste de travail durant une heure pour se rassembler sur le parking devant l'usine. Toujours selon le syndicat, ce type de débrayage est inédit dans l'histoire du site ardéchois.

Pas de débrayage en revanche sur les sites drômois de Marsaz et de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Certains salariés ont porté un brassard en solidarité avec le mouvement de grogne.

1700 euros brut par mois avec dix ans d'ancienneté

Louis Vuitton appartient au groupe LVMH. Dans un tract, l'intersyndicale souligne que l'entreprise "a enregistré une fois de plus une année 2016 qualifiée d'exceptionnelle. Nous voulons une rémunération digne de notre engagement et du standing de notre société". La direction propose 30 euros brut d'augmentation pour tous complété par des hausses individuelles de 10 ou 20 euros. L'intersyndicale réclame une réévaluation générale de 55 euros et une hausse de 2,5% des salaires.

Les employés de production sont embauchés un peu au-dessus du SMIC. Leur salaire évolue très peu. Il est de 1700 euros brut par mois au bout de dix ans d'ancienneté. Si la dernière réunion de négociation prévue ce jeudi ne donne pas de résultat, les syndicats appelleront non plus à un simple débrayage mais à un vrai mouvement de grève à partir de la semaine prochaine.