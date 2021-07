Un début de soldes d'été en douceur à Cherbourg

Repoussés d'une semaine en raison de la crise sanitaire, les soldes d'été ont démarré le 30 juin pour quatre semaines. Ce samedi, profitant d'une éclaircie, Nathalie et Christian ressortent d'une boutique d'habillement les bras chargés de sacs. "On a envie de _se lâcher un petit peu_, se faire plaisir", explique Christian. Le couple a craqué sur plusieurs choses. "Chaussures, robes, chemises", résume Nathalie. De quoi faire chauffer la carte bleue ? "Non, on est resté raisonnable", sourient les deux Cherbourgeois.

Ecouler les stocks

Raisonnable, c'est un peu l'état d'esprit qui domine dans les rues, malgré la tentation des affichettes proposant - déjà - des produits à -50%. Certaines boutiques mettent le paquet d'entrée de jeu, comme Sophie, chez Cuir 29. "Tous les stocks d'invendus des confinements, on les solde. Donc forcément les clients font des affaires. Par exemple, on est à moitié prix sur certains articles de la collection d'été".

Si des boutiques ont profité d'un bon premier jour, ce qui revient le plus souvent, c'est un début de soldes d'été un peu timide. Le soufflet du déconfinement est retombé. "Le mode de consommation a changé avec le covid, précise Anaïs. On n'achète plus frénétiquement, on réfléchit plus". Certaines enseignes sont en prix cassés depuis le déconfinement. D'autres jouent la carte des ventes privées. "La plupart des chaînes fabriquent pour les soldes, donc elles arrivent avec un stock énorme. Ils travaillent bien parce qu'en fait, ils sont en solde un mois avant nous", commente Fabienne, de la boutique d'habillement Scooter.

Pouvoir d'achat

Ajoutez à cela un contexte pas forcément porteur : le temps gris et la pluie de ces derniers jours, qui ne donne pas vraiment envie d'investir dans une petite robe d'été. Et puis, toujours et encore lui : le covid, et cette menace d'une nouvelle vague avec le variant delta. "Il y a aussi la problématique des vacances, les gens qui ne veulent pas venir dans des lieux où naturellement il y a du monde pendant les soldes", note aussi Florence Kwiatek, présidente de l'union Cherbourg commerces.

A noter que le préfet de la Manche a pris un arrêté autorisant les boutiques à ouvrir et à employer du personnel les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet.

Les soldes d'été se terminent le 27 juillet. En 2020, selon une étude de l'agence Kantar, les Français ont dépensé en moyenne 153 euros lors des soldes. C'était 215 euros en 2016.