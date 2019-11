Un défilé de tracteurs annoncé dans le centre de Vienne ce matin

Vienne, France

« Le peu d’agriculteurs qui restent subissent des violences extrêmes », s’insurgent Jean-Louis Ogier ce matin sur France Bleu Isère. Il est président du syndicat agricole "la coordination rurale" pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et dénonce la dégradation des conditions de vie et de travail des agriculteurs. « Les revenus sont indécents : 360 euros par mois, personne ne voudrait travailler pour ça ! »

Jean-Louis Ogier évoque également les contrôles de plus en plus lourds et fréquents que subit la profession : « Les agriculteurs n’ont pas le temps de faire les papiers, ce n’est pas leur métier », se désole-t-il, ajoutant que des vols « pratiquement journaliers » ont lieu sur les exploitations. En plus des contraintes techniques, le président régional du syndicat regrette que les Français ne comprennent pas les agriculteurs : « On est mal jugés, certes par ignorance, mais on est mal jugés sur le bien être animal et sur la santé. » Des reproches qui ont été ravivés par le scandale du glyphosate, qui sera complètement interdit en 2021. Mais là encore, Jean-Louis Ogier s’insurge contre le manque d’alternatives au pesticide proposé aux agriculteurs qui seraient viables économiquement : « Un rapport parlementaire qui vient de sortir dénonce le surcoût de l’arrêt du glyphosate » pour les agriculteurs.

Mais surtout, le syndicat demande à être entendu par les politiques : « Il est temps que le ministère de l’Agriculture sonne la fin de la récréation et commence à défendre ses agriculteurs », conclu Jean-Louis Ogier.