Un délégué à la sortie de crise en Dordogne pour aider les entreprises face à la fin du "quoi qu'il en coûte"

1. A quoi sert "monsieur sortie de crise" en Dordogne ?

Le conseiller départemental à la sortie de crise est un poste créé par le gouvernement pour accompagner les entreprises avec la fin du "quoi qu'il en coûte", les aides aux entreprises avec le coronavirus. Il y en a un par département. En Dordogne, c'est le directeur adjoint des finances publiques, Frédéric Faguet : "Le but de la mission c'est de détecter les entreprise en difficulté, les orienter vers les dispositifs les plus adaptés pour les aider, et les accompagner pendant leurs démarches". Autrement dit, éviter de laisser un petit patron aller seul déposer ses comptes au tribunal de commerce, s'il éprouve des difficultés : "Ca peut être un besoin de délai de paiement pour les charges fiscales et sociales, un chef d'entreprise qui avait droit au PGE et qui ne l'a pas eu, en tout cas lui apporter une solution". Il a déjà reçu cinq appels depuis lundi, alors que le service n'existe que depuis le 7 octobre : "Ca paraît peu mais dans ce domaine, je peux vous dire que ça débute fort".

2. Combien d'entreprises sont en difficulté ?

Une estimation de la Banque de France prévoyait que 6% à 8% des entreprises seraient en difficulté en France, "ce qui fait en Dordogne entre 2400 et 3200 entreprises". Mais le plan de soutien à l'économie et le taux de croissance, "à deux chiffres dans le département" a permis d'éviter un "mur des faillites, qui n'aura probablement pas lieu". Mais le tribunal de commerce n'en est qu'à 80 jugements depuis le début de l'année, "on devrait être à 200 en année normale", grâce aux aides qui ont sans doute maintenu à flot des entreprises non viables. Il va donc y avoir un rattrapage. Mais Frédéric Faguet estime qu'environ "70 entreprises environ" sont en difficulté aujourd'hui en Dordogne, selon les algorithmes prédictifs des services de l'Etat, dans les secteurs de l'industrie manufacturée, la construction et le commerce.

3. Combien d'aides ont été versées en Dordogne avec la crise sanitaire ?

"C'est environ 994 millions d'euros qui ont été injectés par l'Etat et les banques" pendant la crise, avec les prêts garantis par l'Etat et le fond de solidarité ou encore le plan France Relance.

Vous êtes entrepreneur ? Vous pouvez appeler par téléphone au 06.12.32.41.04 pour joindre Frédéric Faguet, ou par mail à codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr ou sur cet annuaire des finances publiques.