Un déménagement moins cher et plus écologique : le transport à vélo

Déménager 300kg de meuble à vélo, c'est désormais possible à Bordeaux Métropole. L'Atelier Remue ménage, spécialisée depuis 16 ans dans le déménagement à tarif modulé sur critère de ressources en Gironde, propose cette nouvelle prestation depuis ce week-end.

Pour chaque déménagement on génère énormément de déchets et de pollution. Des tas de cartons, de papiers bulle et de papiers journaux finissent à la poubelle. Sans compter l'essence consommée pour effectuer le déplacement. Alors pour réduire leur empreinte carbone, l'Atelier Remuménage, spécialisé dans le déménagement à tarif modulé sur critère de ressources, propose une nouvelle formule plus écologique et moins chère : le déménagement avec des cartons recyclés ou réutilisés. Le tout en vélo électrique.

Des cartons écologiques

"On va collecter auprès des commerçants bordelais leurs cartons. Souvent les commerçants ne savent pas quoi en faire. On les reconditionne dans l’atelier et on les réutilise. On fabrique du carton bulle, plus protecteur et moins polluant", détaille Wiame Benyachou, la présidente de l’association.

Entre 10 et 300 kg tractés à vélo

Pour le transport, l'Atelier Remuménage s’est doté de trois vélos électriques qui leur permettent de transporter chacun entre 10 et 300 kg tractés sur des remorques spécialisées. Le service s’adresse donc principalement aux personnes qui ont de petits volumes à déplacer et qui n’ont pas le budget pour louer un camion de déménagement.

"Avant on faisait uniquement du déménagement avec camion. On a remarqué qu’il y avait un réel besoin pour les petits volumes, notamment les familles monoparentales, les étudiants et les seniors donc on a voulu proposer ce service". La prestation à vélo se fait uniquement sur de courtes distances, dans un rayon de 10 km autour de Bordeaux.

Un tarif modulé selon les revenus

L’Atelier Remuménage effectue depuis 16 ans des déménagements à tarifs modulés sur critères de ressources. "600 par an environ dont 70 pour des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté", chiffre Wiame Benyachou. En camion, le prix varie entre 350 et 800 euros, pour la prestation à vélo le tarif est de 175 à 300 euros selon le volume transporté. Mais selon la situation financière du bénéficiaire, le déménagement peut être gratuit ou quasiment car l''association est en partenariat avec plusieurs institutions, comme la Caisse d'allocation familiales (CAF), qui financent tout ou partie du déménagement.