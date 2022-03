Un demi-millier de manifestants pour le pouvoir d'achat à Saint-Étienne

Ils se sont donné rendez-vous à la Bourse du travail de Saint-Étienne ce jeudi en milieu de matinée. Un demi-millier de personnes rassemblées pour le pouvoir d'achat dans un contexte social très tendu avec notamment l'explosion des prix des carburants.

"On nous promet une augmentation de 2,5% à la Poste mais ce n'est pas suffisant" expose Brigitte guichetière à Saint-Étienne. L'inflation va battre des records et on s'en sort plus. Je regarde tous les jours mon compte pour voir si je ne suis pas à découvert". Au-delà de l'aspect économique c'est tout un contexte qui pèse sur cette mère de famille divorcée : "L'ambiance avec la guerre nous rend pessimiste. Et puis il y a une pression constante au travail. On est regardé sur tout. On nous en demande toujours plus et on n'a aucune reconnaissance pourtant j'aime mon travail."

Au lieu de parler du grand remplacement, les gens veulent qu'on leur parle de leurs fiches de paye - Gérard.

À un mois de l'élection présidentielle, le gouvernement a annoncé un dégel du point d'indice pour les fonctionnaires dans le courant de l'été. Pour Gérard, présent au cœur de la manifestation, il est temps que les politiques et notamment les candidats se penchent réellement sur les questions de pouvoir d'achat : "Au lieu de parler du grand remplacement, les gens veulent qu'on leur parle de leurs fiches de paye qui ne bougent pas depuis des années et des factures qui s'envolent. On nous parle du Covid pendant deux ans maintenant c'est l'Ukraine mais ils (les politiques) ne parlent pas des soucis du quotidien des salariés français".