Un député de Dordogne en appelle aux maisons d’édition pour sauver les salariés des papeteries de Condat

Sébastien Peytavie demande aux maisons d'éditions de soutenir les salariés de Condat. Le député Nupes du Périgord Noir a envoyé une lettre ouverte aux maisons d'éditions françaises, car ils estiment qu'elles ont "le pouvoir de demander le maintien de cette ligne pour préserver le savoir-faire et l'indépendance industrielle de la France". Sébastien Peytavie souhaite faire connaître la situation des Condats au niveau national.

Le papier "Condat" utilisé par six maisons d'éditions

Six maisons d'éditions utilisent le papier couché double-face fabriqué en Dordogne : Gallimard, Flammarion, Hachette, Glénat, Larousse, et Clairefontaine. Le Goncourt est notamment imprimé sur du papier fabriqué à Condat. Lors du premier rendez-vous des syndicats en préfecture, le plus ancien salarié de l'usine avait apporté avec lui, symboliquement, le Goncourt 2022.

Le groupe Lecta qui possède les papeteries de Condat en Dordogne a annoncé qu'il souhaitait fermer définitivement la ligne 4. La fabrication du papier couché doit être délocalisée en Espagne et en Italie, ce que dénoncent les syndicats et le député Nupes qui estime que "c'est un non-sens écologique et stratégique de se priver en France de cette production".

Un appel entendu dans le milieu littéraire

La lette ouverte, postée sur Twitter en ce début d'après-midi, a déjà reçu le soutien d'Augustin Trapenard, de Zep (le papa de Titeuf) mais aussi des maisons d'édition concernées et notamment de la directrice des éditions Flammarion.

La présentation du plan social a débuté ce mardi matin entre l'intersyndicale et la direction de Lecta. Les syndicats souhaitent le redémarrage de la ligne pour éviter la perte de 187 postes. En effet, ils craignent, à terme, la fermeture totale de l'usine et de la dernière ligne qui reste, la ligne 8.