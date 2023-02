Un député du Var veut garantir la présence d'un distributeur automatique de billets dans les communes rurales

Faut-il obliger l'installation de distributeurs automatiques de billets (DAB) dans les communes rurales ? La réponse est oui pour Philippe Lottiaux. Le député RN de la 4e circonscription du Var est à l'origine d'une proposition de loi visant à garantir la présence de DAB dans les communes rurales.

L'idée n'est pas "d'imposer un DAB dans chaque commune", mais de s'appuyer sur ce qui est demandé à la Poste, explique le député. Ainsi, depuis une loi de 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste, un point de contact postal doit être assuré pour 90% des Français "à 20 minutes de trajet ou 5 km de distance". Ce sont ces mêmes règles que Philippe Lottiaux voudrait appliquer pour les DAB, dont il déplore l'absence de plus en plus marquée dans les territoires ruraux : "de l'ordre de 10% de DAB en moins en trois ans", selon le député varois.

Pour lui, un DAB est un vrai service public, car il reste toujours des habitants qui ne paieront pas en carte bleue et des commerces qui ne l'acceptent pas pour de petits montants. L'absence de DAB, c'est le "cercle vicieux de la désertification rurale" selon le député varois, car si les habitants ne peuvent plus payer dans ces commerces, ils s'en détournent et cela peut provoquer leur fermeture à terme.

Selon un rapport de la Banque de France, daté de 2019, la quasi-intégralité des communes de moins de 1.000 habitants ne sont pas équipées de DAB (0,9 % seulement).

Au Castellet, 6.000 habitants et pas de DAB

L'idée de Philippe Lottiaux est applaudie dans la commune du Castellet, 6.000 habitants et plus de DAB depuis le départ de la Poste il y a une dizaine d'années. Dans ce village médiéval très touristique, les commerçants doivent tous les jours répondre à la même question des touristes : "Où est-ce qu'on peut retirer de l'argent ?" Damien est patron d'un restaurant, et l'absence de DAB n'est pas simple à gérer : "On accepte la carte, mais à un montant minimum (...), on vend aussi des cafés à 1,50 euro au comptoir et les gens sont bloqués s'ils n'ont pas de liquide".

"Pour des petites sommes comme une crêpe ou un café, c'est embêtant"

Magali Judic vend des glaces et des crêpes en plein cœur du Castellet. L’absence de distributeur la pénalise : "C'est un village qui fonctionne bien toute l'année, il y a du monde, et il y a des gens qui n'ont pas forcément prévu d'avoir de l'argent liquide sur eux (...) des ventes ne se font pas. On prend la carte bleue quand même, mais pour des petites sommes comme une crêpe ou un café, c'est embêtant". La vendeuse voudrait aussi avoir un DAB "en tant qu'habitante du village, pas que pour le commerce, car on a besoin d'argent tous les jours". Une autre commerçante conclue avec humour : "Le village porte bien son nom de village... médiéval qui régresse !"

La mairie souhaite pourtant installer un DAB depuis plusieurs années, mais le maire, René Castel, n'y parvient pas. "Malheureusement, les banques ne suivent pas", explique l'élu qui détaille le coût à débourser pour avoir un DAB sur sa commune : 15.000 euros d’installation puis 5.000 euros de loyer mensuel. La municipalité se sent bien seule pour porter le projet comme le confirme Pauline Daziano, adjointe au maire : "C'est une commune qui commence quand même à se développer et on trouve ça dommage que ce soit si compliqué". Pour elle aussi, le DAB, c'est "un service public important".