Un député insoumis de Strasbourg saisit la procureure de la République pour violences policières

Le député insoumis de Strasbourg, Emmanuel Fernandes, a décidé saisir la procureure de la République. Il dénonce en effet des "violences policières".

Et cela après les événements de lundi 20 mars au soir dans le centre-ville de Strasbourg . Une manifestation spontanée s'était alors tenue. Une centaine de manifestants, suivis par la police, avaient fini par rejoindre le quartier de la petite France, dans l'hyper centre. Certains d'entre eux se sont retrouvés "encerclés" dans une petite rue de deux mètres cinquante de large, la petite rue des Dentelles. Piégés, car la police en contrôlait les deux extrémités. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés, et plusieurs manifestants ont alors fait des malaises, vu la configuration très étroite des lieux.

"On est resté une vingtaine de minutes coincés. A ne pas pouvoir respirer, à étouffer. Il y a eu des malaises, cela toussait, cela hurlait, cela vomissait. Des gens ont perdu connaissance. Les CRS n'ont rien fait pour évacuer les personnes en détresse. C'était une scène d'horreur. J'ai vraiment pensé mourir, vraiment. Ne pas respirer pendant trente secondes, c'est très long" raconte Marina, une des manifestantes piégée ce soir-là.

Selon le député insoumis Emmanuel Fernandes, plusieurs manifestants ont pourtant hurlé leur volonté de sortir de cette ruelle étroite, envahie par les fumées et les gaz. Sans succès. Il estime pourtant que le schéma de maintien de l'ordre actualisé en décembre 2021 oblige théoriquement les policiers à ménager en permanence un point de sortie, en cas d'encerclement. Ce qui selon lui n'a pas été le cas. Il dénonce donc l'illégalité de cet encerclement, et dit disposer de documents "accablants" dont des vidéos et de nombreux témoignages. "Je crois que l'on peut parler de violences policières caractérisées. Le gouvernement tente de dissuader les manifestants, de les terroriser, c'est un pari risqué que nous ferons en sorte que le gouvernement perde" dit-il.

De son côté, la préfecture ne fait pour l'instant aucun commentaire. Elle renvoie simplement au schéma national de maintien de l'ordre, qui autorise l'encerclement, mais sous conditions. Or, répète Emmanuel Fernandes, ce schéma selon lui déjà très contestable n'a pas été respecté ce lundi soir à Strasbourg. Le député a aussi interpellé le ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce jeudi. Gérald Darmanin a promis de donner des explications.