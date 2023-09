Un désert médical de plus en Deux-Sèvres !

Le village de Ménigoute situé entre Vasles et Saint-Maixent se croyait avec ses trois médecins à l'abri du phénomène des déserts médicaux. Jusqu'à ce que fin août, le maire et les habitants découvrent à l'entrée du cabinet médical que les trois praticiens allaient partir dans les quatre prochains mois. Selon le maire, Didier Gaillard, l'un des médecin souhaite devenir salarié, un autre veut s'orienter vers la médecine du sport et un troisième travailler dans une autre commune.

3.500 patients touchés

C'est un cataclysme pour les habitants du secteur qui vont se retrouver sans médecin à proximité. Ce sont 3500 patients qui se retrouvent orphelins déplore le maire de la commune. Didier Gaillard organise une réunion à huis-clos ce lundi 11 septembre au soir à ce sujet avec les professionnels de santé de la commune et un représentant de l'Agence Régionale de Santé.

Un risque de fragilisation de la maison de santé

Car Ménigoute compte depuis près de dix ans une maison de santé qui réunit des infirmiers, un kiné, un dentiste en plus d'une pharmacie. Tout un écosystème qui risque d'être fragilisé. Tout comme l'EHPAD de la commune car l'un des trois médecins sur le départ était le médecin référent de l'établissement.