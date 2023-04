Un "détermiteur" de Dordogne joue les super-héros pour une campagne de publicité

Vous l'avez reconnu ? Frédéric Liogier, patron de l'entreprise de détermitage et de la Capeb de la Dordogne

Parce que c'est "rigolo", Frédéric Liogier, patron d'une entreprise de détermitage de Léguillac-de-l'Auche en Dordogne, s'affiche en super-héros dans les rues de l'agglomération de Périgueux. Monstrueux personnage vert, bodybuildé, attaqué par des hordes de termites et prêt à faire un carnage, on reconnait le visage de Frédéric Liogier sur le corps du célèbre personnage de Marvel, Hulk. Il est aussi Captain América et Superman. Jacques Guimbaud, le fondateur de l'agence de communication de Prigonrieux Comparici signe la campagne. Frédéric Liogier, invité de la Nouvelle Eco de ce mardi 4 avril 2023.

Frédéric Liogier, alias Captain America, patron d'une entreprise de détermitage et de la Capeb de la Dordogne - Comparici

L'entreprise Liogier tournée vers l'innovation et les alternatives aux produits biocides traditionnellement utilisés pour le traitement des termites et autres capricornes. Le bois est traité directement par la chaleur au coeur des zones infestées. Comme pour la cuisine à basse température. 53° pendant deux heures avec une sonde au coeur du bois.

