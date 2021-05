Un deuxième hypermarché Auchan a ouvert en Sarthe à Ruaudin sur Maine Street; d'autres enseignes arrivent

Le deuxième hypermarché Auchan a ouvert ses portes ce jeudi matin à Ruaudin près du Mans.

400 personnes vont travailler sur cette zone baptisée Maine Street qui regroupe une quarantaine d'enseignes. Un hypermarché de 5.000m2, une galerie marchande et une zone commerciale qui devrait attirer prochainement d'autres magasins.

Le promoteur Nicolas Desjouis souhaite également monter une plate-forme de commandes en ligne avec des livraisons à domicile en associant les commerçants du centre-ville.

Le promoteur de Maine Street Nicolas Desjouis © Radio France - Charles Deyrieux

Auchan, la locomotive de Maine Street

Il aura fallu plus de dix ans d'études et de travaux avant de voir l'ouverture de l'ouverture d'Auchan à Ruaudin et de la zone commerciale de Maine Street. Ce jeudi matin, 80% de l'hyper et de la galerie marchande a ouvert. Certaines enseignes notamment dans le textile ouvriront seulement à la rentrée de septembre.

100 millions d'euros d'investissement

Le promoteur Nicolas Desjouis prévoit l'arrivée d'autres enseignes dans le textile et la culture, mais ne souhaite pas communiquer de noms pour le moment. Il ne souhaite pas communiquer non plus sur chiffres de rentrées d'argent avec par exemple les loyers des différentes enseignes. Ce qui est sur, c'est que cette zone commerciale a nécessité 100 millions d'euros d'investissement et qu'elle sera amortie d'ici une douzaine d'années.

Une plate-forme de commandes en lignes et de livraison est également à l'étude. Elle devrait être mise en place d'ici la fin de l'année en partenariat avec les commerçants du centre-ville du Mans.

