Un diamant rose vendu pour un record de 71,2 millions de dollars

Le "Pink star", le diamant rose le plus grand de sa catégorie, a été vendu 71,2 millions de dollars aux enchères mardi 4 avril, à Hong Kong. C’est un record mondial pour la mise aux enchères d’un bijou.

Il va falloir économiser un moment pour offrir une bague de ce genre à votre cher et tendre. Et puis non, de toutes façons, le "Pink star" ferait trop tape à l’œil à son doigt et pour cause, ce diamant rose fait la taille d’une prune. La pierre précieuse de 59,60 carats est la plus grande de sa catégorie jamais certifiée par l’Institut américain de gemmologie (GIA).

Le bijou a été extrait d’un diamant brut de 132,5 carats ramené d’Afrique en 1999. Sotheby’s, spécialiste des ventes aux enchères, précise qu’il a fallu près de deux ans de travail pour "révéler ce diamant magnifique".

Une première vente à 83 millions de dollars, jamais honorée

En 2013, à Genève, le "Pink star" avait déjà été adjugé aux enchères par Sotheby’s pour la bagatelle de 83 millions de dollars, mais l’acquéreur n’a jamais réglé la facture. Quatre ans plus tard, son nouveau propriétaire, la grande marque de joaillerie Chow Tai Fook, vient donc de débourser 71,2 millions de dollars, soit environ 67 millions d’euros, à Hong Kong pour ce petit bijou. C'est le record mondial pour un bijou mis aux enchères ajoute Sotheby's.

En 2015, un milliardaire hongkongais avait déboursé 48,46 millions de dollars pour offrir le "Bleu moon" à sa fille, un diamant bleu de 12,03 carats.