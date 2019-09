Un Dijonnais conteste aux prud’hommes son départ volontaire de SFR

Dijon, France

"Ils ont brisé ma vie". C'est ce que dit Caner, ancien salarié de SFR dijonnais. En 2016, il avait accepté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires massif, qui avait concerné 5000 personnes. Il se souvient avec nostalgie des sept années passées dans la même boutique dijonnaise de Numéricâble: « à tous les niveaux on était bien, il y avait une bonne qualité de travail, le salaire était là, on faisait notre chiffre d’affaires, on tournait très bien ».

On nous disait : si vous partez, vous pourrez créer votre entreprise ▬ Caner, ex-salarié

Et puis il y a eu le regroupement Numéricâble-SFR, la fermeture de la boutique, la répartition de son personnel sur d’autres sites de l’agglomération. Et pour finir, ce PDV, plan de départs volontaires. « On nous disait si vous partez vous pourrez créer votre entreprise ». C’est ce qu’a fait Caner, avec quelques dizaines de milliers d'euros d’indemnités en poche. Devenu auto-entrepreneur dans le service aux entreprises, il a vite déchanté, avec à peine 8000 euros de chiffre d’affaires en un peu plus d’une année, et a dû fermer son entreprise. Aujourd’hui, cet homme marié, père de deux enfants, se retrouve au RSA.

Comment rendre caduque le consentement d'un salarié

Maître Romain Geoffroy, du barreau de Montpellier, le défend, comme il le fait pour quelque 400 autres ex-salariés de SFR. Car pour cet avocat, le plan de départs volontaires est contestable. Il est soumis aux règles du licenciement économique, et doit être justifié par un motif économique, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence : «SFR gagne des milliards avant impôts, et n'a aucune raison de se séparer de ses salariés, le besoin de restructuration était essentiellement lié à une volonté de griller la politesse à Bouygues et Orange sur la fibre et la 4G ». Le PDV aurait permis de financer les investissements nécessaires.

Un précédent procès gagné

Maître Geoffroy souhaite donc faire reconnaître par les prud’hommes la nullité des arguments économiques qui ont présidé à la mise en place du PDV, et obtenir un dédommagement pour les salariés qu’il représente, comme il l’avait déjà fait en 2017, suite à un précédent plan de départs volontaires de la même entreprise, datant de 2007. Elle avait été condamnée à verser 26, 25 millions d'euros, même si le mal était fait, professionnellement, pour ces personnes qui avaient cédé aux sirènes d’un départ négocié. Plus d'un millier d’entre elles, souligne l’avocat, sont encore aujourd’hui en situation de précarité.

SFR de son côté considère que le plan de départs volontaires de 2016, qui avait été signé par deux syndicats, la CFDT et l'UNSA, est tout à fait légitime. Son défenseur n’a pas souhaité s’exprimer. L'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dijon a été renvoyée en décembre, pour une question de procédure.