Sur le bassin d'Arcachon, un dispositif pour recruter des femmes de chambre dans les hôtels

Il n'y a pas que le secteur de la restauration qui manque de personnel. En ce début de saison touristique, les hôtels commencent à faire le plein. Mais ils éprouvent de grandes difficultés pour trouver des femmes de chambre ou des gouvernantes. Les candidats ne sont pas légion. Pour faire face à ce déficit d'attractivité, l'agence d'intérim Manpower à Gujan Mestras a développé un nouveau dispositif en Gironde.

L'agence Manpower s'est associée à BASSIN Formation et Pôle emploi pour lancer une formation en avril. Sur 100 demandeurs d'emplois appelés, 8 femmes ont répondu présentes. L'objectif est alors de les faire intégrer Ellior, prestataire notamment pour l'appart'hôtel Résidhome Plazza d'Arcachon.

Ainsi, la difficile expérience de l'été 2021 est oubliée. A l'époque, à la sortie du deuxième confinement, 30 personnes non formées avaient été appelées à la rescousse par les prestataires de plusieurs hôtels du bassin. Peu ont tenu face à la charge de travail colossale liée à l'afflux de touristes. "Nous avions eu la sensation d'être un peu en mode pompier. Ça faisait plusieurs années que je vivais la situation et la pénurie de personnels s'est accentuée depuis cinq ans. Il y a l'effet Covid. Il y a aussi le manque d'attractivité puisqu'en fait, au bout de trois mois, les personnes doivent repartir et faire autre chose ou repartir au chômage", explique Cathy Pasquiou. Je suis responsable de l'agence Manpower depuis 20 ans sur le territoire du bassin d'Arcachon.

Passer d'un travail saisonnier à un emploi stable

L'expérience est une réussite. Huit habitantes du bassin ont suivi une formation de deux semaines, suivies d'un stage au Résidhome pour faciliter leur intégration. "Aujourd'hui, le métier d'employé d'étage, il est pas forcément à plein temps et très saisonnier avec les pics d'activité. Donc on a recruté des gens exclusivement des demandeurs d'emploi, en collaboration avec Pôle emploi. Lors de la formation, elles étaient sous un dispositif particulier pour l'emploi et la formation s'est faite avec une forte adaptation directement sur le lieu de travail avec les équipes Elior et directement à l'hôtel Plazza à Arcachon", précise Katline Floch, conseillère chez Manpower.

Toutes ont été embauchées en CDI intérimaire par Manpower. L'idée est que l'agence les redéploye sur d'autres missions si l'hôtel n'a pas suffisamment de réservations et donc pas besoin d'employés supplémentaires. Deux femmes ont par exemple travaillé au drive d'un supermarché pendant une semaine.

Les avantages sont multiples. Cela permet de ne pas faire un travail saisonnier mais d'avoir un emploi stable. Les conditions de travail sont également bien meilleures. Des horaires fixes de 9h à 16 heures ; une salle de pause climatisée et un salaire revalorisé. Des femmes ont pu quitté une période de chômage de longue durée. Et des mamans seules ont pu travailler sans se soucier des problèmes de garde. "Là où je travaillais avant, on me demandait toujours plus et on ne me respectait plus. On se servait de moi comme d'un caniche. Quand j'ai vu la formation pour le Plazza, j'ai dit banco. Ce n'est que du positif. Quand je me lève le matin, il me tarde d'aller au travail. J'aime ce que je fais et c'est important", témoigne Josiane Thomas, Gujanaise de 57 ans, avec un grand sourire dans la voix.

Le dispositif est tellement concluant que quatre des huit salariées vont quitter leur CDI intérimaire avec Manpower la semaine prochaine. Ellior, le prestataire de l'hôtel, leur propose en effet un contrat à durée interminée pour les garder en interne.