Reims : il touche une somme d'argent pour prendre un stagiaire grâce à un dispositif du Grand-Est

La boutique Altermove à Reims accueille pour la première fois un jeune bénéficiant du parcours d'acquisition de compétences en entreprises (Pace). Ce dispositif vise à accompagner des jeunes pour les former. Cela s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans, avec ou sans formation. La boutique de réparation et de vente de vélos et de trottinettes électriques accueille Mathew Divry, 22 ans, qui bénéficie d'un stage de 6 mois pour apprendre le métier de réparateur de vélo.

"Je me réoriente, j'ai eu ce dispositif et ça m'a donné un coup de pouce, s'enthousiasme Mathew Divry. Grâce à cela, il va recevoir une somme de 500 € par mois et l'entreprise touchera entre 250 et 300 € par mois. Pour ce jeune qui n'avait pas de diplôme c'est l'occasion d'apprendre le métier qu'il souhaitait faire. "Je voulais faire une formation pour apprendre à réparer des trottinettes électriques, mais elles sont toutes trop loin", déplore le stagiaire. Lorsqu'il a entendu parler de ce dispositif lors d'un job dating, il a directement postulé dans l'entreprise.

Le dispositif peu connu PACE

Le parcours d'acquisition de compétences en entreprise (Pace) est mis en place par la région Grand Est. Une initiative régionale mise en place pour les jeunes en difficultés avec la crise du Covid-19. Grâce à ce dispositif des entreprises peuvent recevoir une somme d'argent pour former des jeunes en stage. "Tout le monde est gagnant", sourit Thomas Murgia, le directeur de la boutique Altermove à Reims, qui vient d'accueillir un jeune bénéficiant de ce dispositif. Selon le directeur peu de personnes connaissent ce dispositif qui présente pourtant beaucoup d'avantages.

Thomas Murgia souhaite renouveler l'expérience et cherche d'ores et déjà une comptable pour le second stage dont il peut bénéficier grâce à ce dispositif.