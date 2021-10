Un dispositif unique en France pour faciliter les travaux de rénovation énergétique en Corrèze

Voilà un dispositif qui tombe bien après les annonces des hausses importantes des prix de l'énergie. Il s'agit de Corrèze Rénovation Énergétique. C'est une initiative unique en France du Conseil départemental de la Corrèze en partenariat avec Objectif Éco Énergie une entreprise spécialisée d'Ussel, qui propose d'accompagner de A à Z ceux qui veulent améliorer les performances énergétiques de leur logement.

En finir avec les passoires énergétiques

"Sur 152 000 logements qui existent en Corrèze il y en a plus de 42 000 qui sont des passoires énergétiques" souligne Pascal Coste, le président du Conseil départemental. Voilà pour l'enjeu environnemental dans le département qui a signé avec l'État un contrat de transition écologique. Le dispositif, totalement sécurisé pour éviter toute confusion avec les nombreux démarchages téléphoniques en la matière, prend en charge la totalité des démarches. De l'audit énergétique du logement jusqu'au suivi du chantier. En passant par la mobilisation des aides financières possibles telle "Ma Prim Rénov".

6000 euros à payer sur 22 000 de travaux

Sachant que l'ambition est de lancer des travaux les plus complets possible pour des gains de confort énergétique les plus importants possible. "Plus on aura des revenus faibles et plus on aura des économies d'énergies importantes une fois les travaux terminés, plus on tendra vers le 1 euros de reste à charge" précise Pascal Coste. Pour les personnes aux revenus les plus forts les aides iront tout de même jusqu'à 65 % avec donc 35 % de reste à charge. C'est ainsi que l'un des premiers bénéficiaire du dispositif, Pascal Biar à Malemort, ne va payer que 6000 euros sur les 22 000 euros de travaux qui seront engagés dans sa maison. Il ne voulait au départ que changer sa chaudière. Il fa finalement faire de gros travaux d'isolation. "On n'aurait pas tout fait au même moment" précise-t-il s'il n'y avait pas eu Corrèze Rénovation Énergétique. Le dispositif concerne les propriétaires comme les locataires mais aussi les collectivités locales et les bailleurs sociaux.

