À La Baconnière, entre Laval et Ernée, une entreprise a installé un distributeur automatique de béton, une première en Mayenne. Il est possible d'acheter, en libre service, du béton ou du mortier prêts à l'emploi. Il suffit de venir avec sa remorque et le tour est joué !

On connaissait le distributeur automatique de baguettes, le distributeur de légumes mais connaissez-vous le distributeur automatique de béton ? À La Baconnière entre Laval et Ernée, une entreprise propose aux particuliers comme aux professionnels d'acheter du béton en libre service, six jours par semaine et presque toute la journée. Il suffit de venir avec sa remorque et le ciment ou le mortier y est directement déposé, c'est presque aussi simple que d'acheter une baguette.

Guillaume est l'un des gérants de l'entreprise qui a installé un distributeur automatique de béton à La Baconnière. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Il y a un marquage au sol pour bien positionner sa remorque et ensuite, il n'y a rien d'autre à faire : tout se passe sur un écran d'ordinateur. Guillaume est le gérant : "Soit on prend du béton, soit du mortier. On commence à partir de 150 litres jusqu'à deux ou trois ou quatre mètres cubes, il n'y a pas de limite. Et ça nous permet de lancer la production." Derrière, un bac de sable, un autre de gravier. On peut alors choisir la quantité désirée et ça a plusieurs avantages : "Il n'y a pas de perte, c'est important d'un point de vue _écologique et économique_, explique Guillaume. Si vous avez seulement besoin de 150 litres, soit deux brouettes, vous pouvez et après, c'est tous les 100 litres !"

Dans les deux bacs se trouvent du sable et du gravier. Au centre de ce distributeur automatique, on retrouve une turbine qui malaxe le tout. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Depuis le lancement de ce "self béton", des particuliers, intrigués, viennent se servir mais certains professionnels sont également intéressés. "On a déjà des commandes de badge sur des entreprises du secteur pour que ce soit plus simple pour eux. Comme ça, on n'est pas obligé de passer à chaque fois une carte bancaire." Un distributeur de proximité donc, idéalement situé à la sortie de la Départementale 31, l'un des axes les plus fréquentés du département.