La Nouvelle Éco : un distributeur automatique de burgers 24h/24 s'installe en plein centre-ville de Lourdes

Cette machine installée en plein centre-ville de Lourdes fonctionne sur le même principe que les distributeurs de pizzas qui ont fleuri un peu partout dans le pays. Une borne est installée, depuis le mois d'octobre dernier, avec un système de paiement par carte bleue et votre burger sort 50 secondes après votre commande. Il peut vous être servi chaud ou froid, si vous souhaitez le faire réchauffer chez vous ou au travail, et coûte entre 5 euros - pour un cheeseburger - et 8,30 euros pour celui à la raclette. Il se trouve au 63 rue de la grotte, à Lourdes.

Le pain, le fromage et le steak viennent de producteurs locaux

C'est à la mode et il serait dommage de se passer des circuits-courts. Caroline Prat, la créatrice de ce distributeur, se fournit chez les artisans locaux pour son fromage, sa viande ou encore son pain. Elle a d'ailleurs été obligée de retravailler la composition du pain qui compose le burger car il fallait qu'il puisse supporter une cuisson au micro-ondes. "J'ai été obligée de mettre un micro-ondes professionnel et non un four pour faire cuire les burgers, donc on a dû voir avec le boulanger pour faire en sorte que le pain ne flétrisse pas", explique-t-elle.

On est pas sur du surgelé, tout est fait-maison tous les jours - Caroline Prat

Contrairement à certains distributeurs de pizzas dans ce style, cette entrepreneuse voulait surtout éviter le piège de congeler ses produits pour limiter la perte sur les jours creux. "On est pas sur du surgelé, tout est fait-maison tous les jours", assure-t-elle. Il est vrai, d'autant plus en plein mois de novembre, que les burgers se vendent moins bien en semaine. Mais le week-end, avec l'afflux de vacanciers et de jeunes qui sortent de boîte de nuit, elle retrouve son distributeur victime de son succès. "Le week-end, les burgers sont pris d'assaut et on voit des tickets de caisse jusqu'à 4h ou 5h du matin", sourit Caroline Prat.

Une installation en novembre, loin d'être idéale

Un mois après le lancement, il serait prématuré de tirer des conclusions mais le timing n'aide pas Caroline Prat. Les touristes représentent globalement son cœur de cible et, à la base, tout était fait pour que le distributeur soit prêt en juin dernier. Il sort finalement de terre le mois dernier, en octobre, ce qui fait que sa créatrice reste mitigée sur les premiers résultats.

Elle veut se laisser le temps mais il va falloir rapidement devenir rentable car cette entrepreneuse, comme beaucoup avant elle, s'est endettée sur cinq ans pour financer son projet, qui est une reconversion car avant elle travaillait avec des personnes handicapées dans une structure spécialisée.