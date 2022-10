Louer des planches de stand up paddle grâce à un distributeur automatique dans un camping à Vendres

Vous connaissez sans doute la boite à pains, la boite à pizzas mais connaissez vous la boite à planches de stand up paddle ? Le camping Bleu Bayou Sandaya à Vendres a installé, cet été, un distributeur automatique qui permet la location de matériel pour pratiquer ce sport. C'est une machine proposée par la société l'Equip.

ⓘ Publicité

Entretien avec le directeur du camping, Lionel Jeauffroy.

Le stand up paddle, c'est une offre qui manquait dans votre camping ?

Oui, absolument. Tout ce qui concernait le plaisir balnéaire et aller sur l'eau avec un outil le permettant, ça manquait cruellement au niveau du camping. Et ça nous permet aussi de diversifier notre offre de service au sein du camping.

Ce matériel proposé par la société l'Equip, c'est une espèce de boîte à pain. On peut louer du matériel de stand up paddle, comment ça fonctionne ?

Oui, c'est une grosse boîte à pain. Elle va fonctionner avec une application. Un peu comme tout ce qu'on peut louer, que ce soit trottinettes, vélos etc. Donc c'est un container. On y rentre avec cette application, on réserve et on loue un paddle. On le retire, on va s'en servir et on le ramène.

Pourquoi choisir d'installer un distributeur automatique de matériel plutôt que de faire appel à un club du coin ?

En fait, on a rencontré la jeune et dynamique société Equip au salon de Montpellier l'année dernière. Notre volonté était de développer notre offre de services à nos vacanciers en gardant à l'esprit une démarche écoresponsable. Tout naturellement, installer une station facile d'utilisation qui nécessite très peu d'entretien. En étant à 450 mètres de la mer, ça s'est vite imposé comme une évidence.

Et ce partenariat rentre totalement dans notre candidature actuelle et en cours de validation du label international clé verte.

Vous parlez d'une démarche écologique. On peut se demander pourquoi vous dites ça. Vous faites référence au fait que ça pousse les gens à louer plutôt qu'à acheter du matériel ?

Il y a cette notion effectivement de louer. Il y a aussi le fait que la station Equip est totalement autonome. Elle est gérée électriquement par du solaire. Donc là, en terme de responsabilité écologique, on est en plein dedans.

Est-ce qu'on peut louer un paddle toute la journée ?

Ça se loue comme habituellement, à l'heure. La plupart du temps, c'est effectivement des locations plutôt courtes mais régulières.

loading