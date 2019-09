Un distributeur automatique de produits frais à Parné-sur-Roc, pour pallier l'absence d'épicerie

Parné-sur-Roc, France

La technologie se met au service des petites communes rurales. Parné-sur-Roc, au sud-est de Laval, n'a plus d'épicerie depuis neuf mois. À la place, la mairie a fait installer en avril dernier, un distributeur réfrigéré. Des œufs, du fromage, du lait, du beurre, des rillettes, du pain de mie, du sucre, des boîtes de conserve, du café, des pâtes en libre service, 24H sur 24h et 7 jours sur 7.

Le distributeur de Parné-sur-Roc. © Radio France - Charlotte Coutard

Ça rend un grand service pour la commune de Parné

Ce distributeur est bien pratique pour Thérèse, 85 ans. Il est situé à 30 mètres de son jardin, elle l'utilise une à deux fois par semaine. "Si j'oublie une chose lors de mes courses, je vais au distributeur, c'est très très pratique, on peut manger correctement. Heureusement qu'on a ça, parce que ça rend un grand service pour la commune de Parné", raconte Thérèse.

Une seule épicerie pour plusieurs communes, à Entrammes

Une trentaine de produits sont disponibles, et le paiement se fait par carte bancaire sans contact uniquement, pour éviter que le distributeur ne soit vandalisé pour l'argent. L'appareil est alimenté deux fois par semaine par Franck Poupin, l'épicier d'Entrammes, la commune voisine.

"Ça me tenait à cœur de dépanner la commune"

"Ça me tenait à cœur de dépanner la commune, c'est quand même embêtant de prendre sa voiture pour aller chercher une plaquette de beurre à Laval. À Parné il n'y a plus d'épicerie, Maisoncelles-du-Maine non plus, c'est compliqué dans le coin, je suis tout seul", explique Franck Poupin, qui vend pour 250 euros de produits par mois avec cette machine.

Franck Poupin, l'épicier d'Entrammes, approvisionne le distributeur de Parné-sur-Roc. © Radio France - Charlotte Coutard

"Ça manque de convivialité, de contact, c'est impersonnel"

Evidemment ce distributeur ne remplacera jamais la vie d'un vrai commerce, regrette le maire de Parné-sur-Roc, Daniel Guérin. "Ça manque de convivialité, de contact, c'est impersonnel. On y va on met sa carte, on prend son produit et on s'en va. C'est la nécessité, le dépannage".

Le distributeur a coûté 16 900 euros, dont 7500 euros à la charge de la municipalité qui a bénéficié de subventions. Et comme Parné-sur-Roc est classée petite cité de caractère, le distributeur a été installé dans un endroit discret, à côté de la mairie. Pour ne pas gâcher le paysage.