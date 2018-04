Les habitants de Saint-Joseph ne sont plus obligés de prendre leur voiture pour aller acheter du pain. Sans boulangerie depuis plusieurs années, ils peuvent maintenant compter sur le distributeur de baguettes installé sur la place de la mairie. Une arrivée qui facilite la vie des riverains.

Saint-Joseph, France

Depuis quelques jours, la machine intrigue dans les rues de Saint-Joseph. Les 2000 habitants de cette commune à la frontière avec le Rhône ont vu débarquer sur la place de la mairie un distributeur de baguettes. Avec sa façade imitation brique, son ouverture pour faire tomber le produit et son bruit de fournil, l'engin ressemble à un vrai four à pain. "C'est pratique" assure Martine. "Mon mari est obligé de prendre la voiture pour aller acheter le pain, là c'est c'est super...et c'est tout chaud en plus" constate cette riveraine.

le distributeur de baguettes de Saint-Josphe, place de la mairie © Radio France - Martin Bartoletti

Il n'y a plus de boulangerie depuis très longtemps à Saint-Joseph. "Un système de livraison de pain assuré par un boulanger de Rive-de-Gier était en place, mais l'artisan a fermé", explique le marie de la commune, Marc Rosier. Ce distributeur est donc le bienvenu. "On a des gens qui n'ont pas de véhicule, ou pour les personnes âgées, elle sont contentes de trouver leur baguette tard le soir ou le week-end" se félicite l'élu.

Le 5è distributeur installé dans le département

Ce distributeur a été mis en place par Grégory Jacquemond, propriétaire de la marque Baguett'in et de la boulangerie installée rue Saint-Jean à Saint-Etienne. C'est la cinquième machine qu'il installe dans le département après Lorette, La Tour-en-Jarez, Roche-la-Molière. L'aventure avait démarré avec son premier distributeur implanté il y a deux ans à Centre-Deux. "Je trouve que ce concept retranscrit parfaitement l'artisanat mais à travers la technologie" précise le chef d'entreprise. "C'est une manière de récupérer une part de marché à ces grosses enseigne qui sont en train de nous croquer. On apporte le service qui disparaît dans les petites communes".

15 secondes de patience

Pour récupérer une baguette, rien de plus simple. Il suffit de mettre une euros dans la machine et de patienter 15 secondes. Les baguettes vendus sont dans un premier temps produites de manière artisanale dans la boulangerie du groupe. Elles sont ensuite précuites une dizaine de minute avant de rejoindre les distributeurs. Entreposé dans la chambre froide de la machine, c'est une pelle à four qui saisit le pain pour finir la cuisson.

la façade et l'ouverture pour récupérer la baguette © Radio France - Martin Bartoletti

Ces distributeurs coûtent environ 50 000 euros. Gregory Jacquemond affirme qu'avec 65 baguettes vendues chaque jours, il fait des bénéfices. Pour la première semaine d'installation à Saint-Joseph, il a vendu en moyenne 50 pains quotidiennement. Il faut laisser les habitudes s'installer, à Roche-la-Molière, 240 baguettes sont distribuées tous les jours.