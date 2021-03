Un distributeur de boissons vend à prix cassé ses bouteilles à côté de Nantes

Avec la crise sanitaire, le grossiste Atlantique Boissons à Carquefou enregistre une baisse d'activité de 95%. Pour limiter les pertes, chiffrées a plus de 400.000 euros, le gérant décide de vendre à prix cassé ses sodas, jus de fruits et autres alcools directement aux particuliers.

Alors qu'Atlantique Boissons Nantes travaille à 99% avec des professionnels, le grossiste est touché de plein fouet par la crise sanitaire. Avec la fermeture des bars, des restaurants et des boîtes de nuit, la baisse de l'activité est quasiment totale depuis le mois de novembre. Dans l’entrepôt, les pertes sont énormes. Alors, le directeur tente une vente en ligne pour les particuliers.

De 400.000 à 500.000 euros de pertes

Dans l'immense hangar de Carquefou, les palettes de boissons sont pleines. "Il y a un an, le premier confinement nous a fait descendre à 5% d'activité pendant deux mois. Et depuis novembre, c'est la même chose. On a perdu nos gros clients comme le Hellfest ou les discothèques", raconte Fabrice Chiffoleau, le propriétaire de l'entreprise. Résultat, impossible d'écouler les milliers de boissons stockées sur les palettes. Bémol, ces produits ont une date de durabilité minimale (DDM).

Ce sont des produits consommables sans aucun risque - Fabrice Chiffoleau, le dirigeant d'Atlantique Boissons

Lors d'une reprise d'activité, aucun professionnel ne voudra récupérer les boissons du grossiste pour les vendre si la DDM est dépassée. Alors pour éviter de jeter ses produits, le gérant d'Atlantique Boissons va les vendre directement aux particuliers. "Ce sont des produits tout à fait consommables, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas comme un yaourt. Au-delà de cette date, le producteur dit qu'il peut y avoir un changement de couleur ou de goût mais aucun risque sur la santé ou d’empoissonnement", insiste Fabrice Chiffoleau, le dirigeant d'Atlantique Boissons.

Avec la fermeture des bars, des restaurants et des boites de nuit, impossible pour Atlantique Boissons d'écouler les stocks © Radio France - Nina Valette

Une vente en ligne

Pour acheter ces bouteilles de soda, de vin, de jus de fruits ou de bière, le gérant a adapté son site Internet. Sur celui-ci, les particuliers peuvent, dès ce lundi 15 mars, acheter les boissons à moitié prix. Pour récupérer les produits, c'est uniquement en drive à cause de la crise sanitaire. Pour cela, l'entreprise fixe un rendez-vous au client, qui devra régler la note uniquement par carte bancaire.

Afin d'écouler les stocks, les particuliers peuvent aussi acheter sur le site d'Atlantique Boissons - Capture d'écran - Atlantique Boissons

Cette opération est inédite pour l'entreprise nantaise - qui ne travaille généralement qu'avec des festivals, des restaurateurs ou des discothèques - mais elle va peut-être perdurer. "Si l’opération marche bien, on va réfléchir à inclure cette possibilité dans notre modèle économique. Le Covid-19 nous aura au moins apporté ça", conclut le gérant, qui annonce des pertes de 400.000 à 500.000 euros avec la crise sanitaire.