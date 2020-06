Un distributeur de fromages installé dans la gare de Besançon Viotte

Un distributeur automatique de fromages doit entrer en fonction au plus tard ce vendredi dans la gare de Besançon - Viotte. Installé depuis ce mardi, il est déjà rempli de comté, morbier, tome du Jura, saucisses de Morteau et d'autres produits de Franche-Comté, fournis par la crèmerie La Rigotte à Besançon. "Je passe à côté de la gare chaque matin donc je regarderai les cases à remplir et j'apporterai les fromages pendant ma pause de midi" explique le gérant Pascal Martin, heureux de voir ce projet aboutir.

Pour les touristes et les Bisontins

Ce distributeur de produits frais s'adresse à la fois aux touristes qui veulent rapporter un souvenir de la région, aux voyageurs qui prennent le train chaque jour pour se rendre au travail et veulent avancer leurs courses, et aux piétons qui se servent du souterrain de la gare comme un raccourci entre la rue de Vesoul et le centre-ville de Besançon. Les prix s'échelonnent de 6 euros à 20 euros.

Un projet lancé depuis plusieurs mois

Pascal Martin travaille sur ce projet depuis plusieurs mois, pour proposer un autre point de vente que sa boutique. Il a su convaincre la SNCF et ses différentes directions, avec qui il travaille depuis plusieurs années dans le cadre du projet "Chefs de gare" et qui souhaitent animer la gare et son parvis. Le confinement en France lié au coronavirus a simplement retardé la mise en service d'un mois environ. "Mais on reste dans la période qu'on s'était fixé et les gens reviennent à la gare et vont découvrir le distributeur" confie Pascal Martin.

Si ce distributeur trouve sa clientèle et que l'investissement tient ses promesses, le gérant de la crèmerie La Rigotte compte renouveler l'expérience. Il réfléchit déjà à d'autres lieux pour installer le même type d'appareils.

Ce distributeur propose des fromages et produits de Franche-Comté. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Il se trouve dans le souterrain de la gare SNCF, au bas des escaliers côté rue Nicolas Bruand et rue de Vesoul.