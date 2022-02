Un éclairage made in Sarthe pour l'un des stades de la coupe du monde de foot au Qatar

Il y aura un peu de Sarthe dans les stades la prochaine coupe du monde de football, au Qatar, grâce à l'entreprise Sécurlite, basée à La Ferté-Bernard : le leader français de l'éclairage des parties communes a en effet équipé le stade d'Al-Wakrah. Un exemple parmi d'autres de son activité à l'export, que Sécurlite veut encore développer. Sur le marché français les projets sont également nombreux. Pour les mener à bien, l'entreprise sarthoise doit recruter mais les candidats sont rares.

Plusieurs postes à pourvoir

"En électronique, il y a peu de jeunes talents disponibles", explique Stéphane Aubry, le directeur général de l'entreprise. "C'est un milieu qui recrute beaucoup et très vite, et l'industrie met vite la main sur les candidats qui pourraient venir chez nous". Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir en électronique et en informatique.

"On s'efforce chez Sécurlite de s'appuyer sur des valeurs que je pense très en phase avec les attentes de ces nouveaux talents", estime Stéphane Aubry. "On a par exemple un engagement RSE très fort et on fait très attention à notre empreinte carbone et à notre impact environnemental. De plus en plus, ceux qui nous rejoignent le font pour nos valeurs".