Un Ehpad d'Amiens contraint de transférer 53 résidents faute de personnel soignant

Du mouvement en cours à l'Ehpad Saint-Victor d'Amiens. Une cinquantaine de résidents se préparent à être réorienter avant la fermeture deux des cinq unités de soins à cause d'un manque de personnel. Selon nos informations, ces transferts se font en deux temps : 20 résidents vont quitter l'établissement par ambulances ce lundi 20 juin pour rejoindre l'hôpital nord du CHU. Puis une deuxième unité de soins fermera le 1er juillet. Les trois unités restantes vont accueillir une quinzaine de résidents, mais le reste ira dans d'autres structures. Des familles se sont inquiétées de devoir les reprendre à leur domicile.

Retour à la maison ? "Non", rassure la direction

Au total ce sont 53 résidents qui vont devoir quitter leur chambre et leur lit avant le 1er juillet. Parmi eux, la mère de Noël Lecontre. L'Amiénois a appris par téléphone qu'elle sera transférée au service de soin et de réadaptation de l'hôpital nord. "Dans la conversation, on m'a laissé sous-entendre que si j'avais une autre solution : un retour à domicile, avec des aides à domicile", décrit le retraité, qui ajoute qu'on lui propose également un transfert vers d'autres Ehpad.

La première option n'est pas envisageable pour lui : "Je trouve cela scandaleux parce que cela entrainerait toute une intendance à mettre au point et en plus on vous prévient le jeudi matin en vous disant que cela rentre en application le lundi." Noël Lecontre peut souffler. Sa mère, comme 19 résidents de l'Ehpad Saint-Victor, iront bien à l'hôpital nord.

Quant à la question d'un retour à domicile ? "Cela n'a jamais été l'une des hypothèses de faire sortir les résidents qu'on ne pouvait pas garder là", insiste le Professeur Dominic Bloch, chef du service de gériatrie de l'Ehpad, avant de poursuivre, cela est absolument impossible parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire sans l'accord du résident et de sa famille." La direction assure que des places seront trouvées dans des Ehpad aux alentours d'Amiens et dans d'autres structures de soins, notamment à Albert ou au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme.

40 postes vacants et 60 lits fermés

Une fois le casse-tête des réorientations de résidents terminé, l'administration devra s'atteler à l'autre nœud du problème : le manque de personnel. Après la fermeture d'une première unité de soin ce lundi, puis d'une deuxième le 1er juillet, 62 lits seront fermés, soit plus de la moitié de l'établissement, qui indique un total de 113 sur son site internet.

"C'est absolument inédit", commente Claire Boulinguiez, secrétaire de la CGT au CHU d'Amiens, en faite depuis les grosses vagues de Covid-19, on n'a jamais vraiment mis la tête hors de l'eau vis-à-vis de l'absentéisme et on est obligé de fermer des lits parce qu'on a pas de personnel pour prendre en charge les patients." Chacune des deux unités de soins de Saint-Victor est munie de six infirmiers et 14 aides-soignants, ce sont donc 40 postes qui seront vacants.

Des métiers en mal de candidats en raison de conditions de travail dégradées et de plus en plus difficile à accepter. "Normalement le recrutement se fait à la sortie des écoles, et il y en a eu beaucoup moins que les années précédentes, en raison notamment de l'épidémie, de Parcoursup, ce qui fait que le choix n'est plus le même qu'avant", décrit chef du service de gériatrie de l'Ehpad Saint-Victor.

Ce manque de vocation, et donc en bout de chaine de candidature, provoque un étranglement dans les unités de soins, contraintes de fermer. Les deux concernées à Saint-Victor ont peu de chance de rouvrir cet été. Même si la direction parle d'une situation temporaire, les résidents devront patienter.