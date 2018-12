Un élu et chanteur alsacien, Jean-Claude Bader, reprend Johnny en soutien aux gilets jaunes

Alsace, France

Bien connu en Alsace pour ses reprises de Johnny, Jean-Claude Bader, conseiller municipal d'Erstein, près de Strasbourg, et conseiller régional RN dans le Grand Est a derrière lui une longue carrière politique. Il a aussi siégé en 2001 aux côtés de l'ancienne maire UDF de Strasbourg, Fabienne Keller, en tant qu'adjoint en charge du tourisme et de l'animation. Pour les fans alsaciens de Johnny Hallyday, avec son groupe Tennessee, il incarne leur idole depuis trois décennies. Cet ancien restaurateur, qui a su également jouer de sa ressemblance avec le chanteur, vient du publier sur les réseaux sociaux une reprise du tube de 1985, "Quelque chose de Tennessee", en hymne de soutien aux gilets jaunes.

"On a tous en nous quelque chose d'un gilet jaune"

A peine 24 heures après sa publication, la vidéo a déjà été vue près de 15.000 fois. "On a tous en nous quelque chose d'un gilet jaune, cette volonté de réveiller le pays, ce désir fou de vivre une autre vie", chante Jean-Claude Bader. L'ancien restaurateur se présente comme "un pauvre retraité solidaire des gilets jaunes". "C'est un mouvement apolitique", ajoute l'élu du Rassemblement national, " je rencontre énormément de gens sur le terrain, ici dans ma commune, en tant que conseiller municipal. On dialogue, on discute, on parle de la vie, la vie toute simple et elle est de plus en plus difficile."

"Dans la chanson, je représente quelqu'un de très populaire. Les gens qui aiment cette vedette sont des gens simples qui ont besoin de parler et moi je suis à l'écoute de leurs problèmes."