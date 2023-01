Un emploi et un logement, c'est ce que peuvent trouver les saisonniers sur la Côte d'Emeraude en Bretagne

Alors que l'été est encore loin, les professionnels de la restauration et du tourisme sont déjà en train de penser à leur recrutement. Il faut dire que la main-d'œuvre est difficile à trouver dans ces secteurs depuis le Covid. Oscar Legendre, le président de l'UMIH Côte d'Emeraude, était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : C'est toujours difficile de trouver du personnel dans les bars, les hôtels, les restaurants ?

Oscar Legendre, pdt UMIH Côte d'Emeraude : Oui, en effet, on a quelques difficultés à trouver du personnel, mais on s'attache à pallier ce manque de personnel.

Avant de parler des solutions, vous diriez que c'est plus difficile sur la côte qu'en Centre Bretagne ou que c'est partout dans la région finalement, voire partout en France ?

Je pense que c'est partout en France aujourd'hui, pour tous les métiers du tourisme, c'est en tension partout.

Il y a un avant et un après Covid?

Effectivement, juste après le Covid, c'était dur de recruter. On a eu depuis un début de retour à la normale, on arrive à recruter.

Qu'est-ce qui pose problème ? Le manque de logement ? Vous avez commencé à proposer des solutions l'an dernier ?

Oui, pour la Côte d'Émeraude, on a choisi de mettre notre action sur l'emploi et sur le logement. On a choisi de créer un site internet sur lequel l'ensemble des restaurateurs de la Côte d'Émeraude peuvent déposer des annonces d'emploi. Les demandeurs d'emploi peuvent y accéder à ce site sans renseignements, sans avoir besoin de rentrer de bases de données. C'était la première phase de notre projet et l'année dernière, on a choisi de créer un lien vers un site pour trouver un logement.

C'est parce que certains candidats renonçaient à venir par manque de logement ?

Oui, aujourd'hui, sur Saint-Malo, on est quand même sur un secteur immobilier en tension. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir héberger nos saisonniers. Et sur les différentes structures, tout le monde n'a pas la possibilité de les loger. Donc il fallait répondre à cette demande de nos adhérents.

Quelles solutions vous avez trouvé ?

L'année dernière, sur l'impulsion de monsieur le maire de Dinard et du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, on a réussi à ouvrir le lycée hôtelier de Dinard pour deux mois, en juillet août, sur lequel on a eu à peu près 20 logements. L'expérience était plutôt réussie parce qu'on a réussi à remplir l'intégralité de ces 20 logements, de pouvoir permettre aux Dinardais d'avoir 20 saisonniers sur le pays de Dinard. Donc, c'était une expérience vraiment réussie.

Une expérience qui sera reconduite cet été ?

Oui, elle va être reconduite cet été à hauteur de 40 logements. Nous, de notre côté, on vient d'acquérir un appartement d'un propriétaire privé qui nous a fait confiance pour nous céder son appartement. On aura donc quatre logements autour de Saint-Malo. La ville de Saint-Malo est aussi en train de nous mettre également des appartements à disposition pour pouvoir loger des saisonniers. Et la mairie de Cancale, avec qui on a commencé des premières expériences, prévoit, prévoit de nous mettre aussi six logements en place pour la saison, pour pouvoir accueillir les saisonniers. Les collectivités sont mobilisées. Et quand on le fait, on voit qu'on a la possibilité de loger nos saisonniers sur la Côte d'Émeraude.

Faut-il aussi faire des efforts sur les salaires pour attirer les candidats ?

C'est nécessaire pour attirer des candidats. C'est pourquoi sur notre site interne, nous avons souhaité que le salaire soit inscrit dans l'annonce. On a aussi mis quelques conditions, notamment sur les jours de congé, les avantages qu'on peut avoir dans l'hôtellerie restauration.

Le métier change ?

Oui, le métier change, les mentalités changent et heureusement. Il faut arrêter de penser que lorsqu'on travaille dans la restauration, on est mal payé, on est mal considéré. On peut faire de vraies carrières avec des salaires corrects.