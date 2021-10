Un entrepôt Amazon en Mayenne : l'idée du maire de Saint-Berthevin matraquée par le président de Laval Agglo

Un centre logistique du groupe américain Amazon dans l'agglomération lavalloise : c'est l'idée de Yannick Borde, le maire centre-droit de Saint-Berthevin, qui l'a lancée sur le réseau social twitter ce mardi après l'échec du projet à Montbert en Loire-Atlantique. C'est également la volonté de Christelle Morançais, la présidente LR des Pays de la Loire, de voir cette opportunité se concrétiser dans la région.

Pour Yannick Borde, le futur parc d'activités Grand Ouest, sur la commune d'Argentré, répond aux critères d'Amazon : "on a vraisemblablement là une opportunité qui peut cocher beaucoup de cases comme la surface, la situation géographique, la proximité de l'autoroute, l'existence d'un échangeur direct. Dans le contexte actuel, ça serait opportun de s'y pencher, c'est le devoir des élus" confie-t-il à France Bleu Mayenne. Une position partagée par Olivier Richefou, le président centriste du Département.

La riposte de Florian Bercault, le président divers gauche de Laval Agglo, ne s'est pas faite attendre. Il n'est pas question d'accueillir Amazon assure-t-il : "Je m'étonne que ça vienne d'un élu qui fuit ses responsabilités puisqu'il a démissionné de son poste de vice-président chargé du développement et de la transformation économique. Concernant Amazon, à vouloir importer un projet qui a échoué sur un territoire attractif ne me semble ni raisonnable ni souhaitable. Et c'est une société qui ne partage pas les valeurs que nous souhaitons pour la France".