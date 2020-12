Un entrepôt logistique pour les colis d'Amazon ouvre à Frontignan

Amazon pose un pied dans l'Hérault ! Depuis quelques semaines le géant américain dispose d'un entrepôt logistique de 2500 m2 situé à la sortie de Frontignan (Hérault) sur la route de Balaruc-les-Bains . C'est l'un des 320 sites du groupe ID Logistics présent dans 18 pays et comptant plus de 21 000 collaborateurs pour 1,5 milliards de chiffre d'affaire l'an dernier. A Frontignan il est en contrat avec Amazon et gère la distribution des colis de l'entreprise de e-commerce sur le dernier kilomètre, le sud ouest du bassin montpelliérain et le bassin de Thau.

Une bonne nouvelle mais...

Plusieurs dizaines d'emplois ont été créés, pour des postes de manutentionnaires et d'encadrement, des recrutements sont toujours en cours . Une bonne nouvelle mais qui ne tombe pas au meilleur moment. La pandémie de Covid-19 a mis en difficulté le commerce de proximité et accentuée la défiance envers les GAFA. Dans une interview récente a Hérault Tribune, Michel Arrouy, le maire de Frontignan demandait en substance aux citoyens de boycotter Amazon. Voir le géant américain s'installer sur sa commune n'a pas dû le réjouir.