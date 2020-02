Coronavirus : La patience d'un entrepreneur de l'Yonne qui travaille en Chine

Auxerre, France

Avec le Coronavirus, l'économie de La Chine prend un coup de froid. plus de 20 000 personnes ont a ce jour été contaminées. Des usines sont fermés, les cinémas, les restaurants et les centres commerciaux sont désertés. Depuis le nouvel an chinois le 25 janvier, l'activité est stoppé dans 24 provinces.

La partie fabrication et logistique est complètement arrêtée.

Alexandre Thépaut, installé à Coulanges sur Yonne, possède à Canton, au sud du pays, une entreprise d'import-export et des parts dans une usine de structures gonflables. Il est rentré de Chine depuis un mois et il prend des nouvelles tous les jours : " on travaille par tchat ou par e-mail mais l'activité est extrêmement réduite". explique l'entrepreneur ,"La partie commerciale a repris le travail . Tous les gens qui peuvent travailler sur un ordinateur font leur boulot de chez eux où ils sont bloqués, mais toute la partie fabrication et logistique est complètement arrêtée."

On ne fait pas de stock en Chine

Sur les 170 employés de l'usine, une trentaine seulement peuvent travailler. Impossible d'honorer les commandes de quelque manière que ce soit. " En Chine, on a rarement des stocks" explique Alexandre Thépaut, " tout ce qu'on a en stock, c'est payé et fabriqué. On explique tout ça aux clients et pour l'instant ils se montrent compréhensifs".

L'impact sur son entreprise est pour le moment supportable mais il va falloir que les affaires reprennent assez vite. "Je pense que si on dépasse un mois, si personne ne peut revenir avant fin février, là on va vraiment connaître des problèmes."

Les congés du nouvel an chinois rallongé pour cause de Coronavirus devraient prendre fin le 9 février.