Un entrepreneur de Villedieu-les-Poêles, inventeur du sabot à huîtres, en lice pour le concours Lépine

C'est une formidable vitrine pour cette entreprise manchoise. Installée à Villedieu-les-Poêles et spécialisée dans la menuiserie, Tournabois est présente à la Foire de Paris, du 28 avril au 9 mai, pour y exposer son ustensile phare : le sabot à huîtres en bois. Une invention du gérant Vincent Galopin, sélectionnée au concours Lépine dans la catégorie "Arts de la table".

Un système pour ouvrir les huîtres sans se blesser

Des systèmes pour ouvrir les huîtres, les jurys du célèbre concours d'inventions en ont déjà vu passer des dizaines. "Tous vont travailler dans la main, aucun ne fait travailler sur la table. C'est la grande originalité de ce produit. Notre système est pratiquement le seul à pouvoir ouvrir l'huître en toute sécurité", argumente Vincent Galopin.

Le Manchois a en fait repris le sabot traditionnel, utilisé sur les côtes normandes et bretonnes mais dont la production s'était arrêtée entre la Seconde guerre mondiale et les années 1990. "On le fabriquait de nouveau dans l'entreprise, mais moi, je l'ai amélioré", raconte-t-il. Premier changement, la colle à bois remplacée par des vis à bois. "Au bout d'un moment, la colle finissait par se dissoudre avec l'eau. Là, les vis à bois tiennent fermement l'ensemble et résistent à l'eau. Donc, c'est un produit beaucoup plus durable."

L'invention de Vincent Galopin permet d'ouvrir une huître sur une table et pas directement dans la main. - Vincent Galopin, entreprise Tournabois

Autre amélioration, la création d'une butée sous le sabot. "On le place en bord de table, de telle sorte qu'on peut ouvrir l'huître dessus, et non pas dans la main. Si on dérape ou si on fait un mauvais geste, on est dans la protection en bois." Fini donc les accidents lors des réveillons des 24 et 31 décembre.

Séduire le jury et le grand public lors de la plus grande foire commerciale d'Europe

Après quelques années de commercialisation, Vincent Galopin se décide à déposer il y a deux ans un brevet auprès de l'Inpi (l'Institut national de la propriété intellectuelle) et de se présenter au concours Lépine. Bingo, l'ustensile fait partie de la quarantaine d'inventions sélectionnées dans cette catégorie "Arts de la table".

Au-delà de vouloir convaincre le jury, Vincent Galopin compte séduire le grand public, son cœur de cible. "La Foire de Paris est la plus grande foire commerciale d'Europe. C'est l'occasion de me faire connaître et de chercher également des distributeurs dans toute la France", explique-t-il. Et cela fonctionne bien. Depuis le début du salon, l'entreprise vend entre 60 et 70 sabots par jour.

Une fois qu'on est consacré, on est reconnu comme produit de qualité et surtout encore mieux protégé des imitations - Vincent Galopin

Ne reste plus qu'à espérer une médaille au concours Lépine, qui serait la cerise sur le gâteau. "Une fois qu'on est consacré, on est reconnu comme produit de qualité et surtout encore mieux protégé des imitations. La plus haute récompense, c'est la médaille d'or. Bon, je ne sais pas si on ira jusque-là parce que le jury aime bien les produits avec pas mal de technologies, et ce n'est pas vraiment le cas du sabot. Mais j'ai de bonnes chances d'avoir un prix d'honneur", souhaite Vincent Galopin. Verdict du jury rendu ce lundi 9 mai.