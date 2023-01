Un entrepreneur grenoblois lance en Isère l'agence d'intérim digitalisée Iziwork

C'est une nouvelle manière de voir et de pratiquer l'intérim qui arrive en Isère et qui a séduit un grenoblois "serial entrepreneur" de 49 ans. Imad Askri est désormais le "support" et directeur d'agence de la société Iziwork à Grenoble. Et il entend bien faire parler d'Iziwork, persuadé que cela correspond à "sa" ville et à ses entrepreneurs et salariés.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Imad Askri une agence d'intérim "digitalisée" qu'est ce que ça a de différent d'une agence d'intérim normale ?

Imad Askri : La différence, c'est qu'en fait, on a trois outils digitaux : une application smartphone qui est destinée aux intérimaires. Le deuxième outil, c'est l'ISP que nous nous possédons comme directeur d'agence qui nous permet, on est les seuls en France à proposer ça, de consulter 1 million de cv en une seconde et on peut pourvoir 95 % des missions en 4 h au lieu de quatre jours dans d'autres agences d'intérim. Le troisième outil, c'est un portail Internet destiné aux clients d'entreprises, qui leur permet de gérer des dossiers, de suivre l'automatisation des différentes tâches commerciales.

Pour vous, c'est plus efficace cette méthode là ?

Oui, tout à fait. Au niveau intérimaire, c'est assez pratique. C'est une application fluide. Ils peuvent utiliser rapidement toutes les spécificités de l'application et il y a deux petits points qui sont assez importants, c'est qu'en fait là, le compte épargne temps n'est pas de 5 % comme chez les confrères, il est plutôt de 10 % pour les intérimaires parce que l'objectif c'était vraiment d'aider les intérimaires. L'autre outil également, c'est qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous demander directement un acompte. Ils le font via l'application et ils ont l'acompte sous 48 h. Au niveau des entreprises notre force est notre business model nous permet aujourd'hui de proposer des offres allant jusqu'à 30 % moins cher que les confrères.

Oui, mais en même temps je n'ai pas une porte que je peux pousser à n'importe quelle heure du jour...

Si si, vous nous appeler et on donne un rendez vous.

Est ce que cette digitalisation, tout de même, ne vous mène pas vers des cibles particulières ? Elle vise plutôt les jeunes, j'imagine, et plutôt certaines entreprises qui sont peut être un peu plus connectées que les autres ?

C'est tout le contraire. On n'a pas que des jeunes et aujourd'hui, je vois aussi bien de l'industrie du tertiaire, la logistique, du BTP et de l'IT, ainsi que la restauration et l'hôtellerie. Donc, on a vraiment tous les secteurs d'activité. En fait, l'objectif, c'était d'impacter et d'innover, d'impacter parce que c'était une nouvelle façon de voir l'intérim, et d'innover en apportant l'outil digital.

Et ça pour vous ça correspond à Grenoble ?

Oui, totalement. Il y a une particularité aussi qui, je trouve, convient parfaitement à Grenoble, c'est qu'Iziwork a été deux fois médaillée d'argent "RSE". À savoir que le créneau de la société, c'est d'être plus inclusif, aussi bien pour les personnes handicapées. Et de l'autre côté, une aide à la diversité. On travaille quand même avec jusqu'à 20 % de personnes issues des quartiers. Et au niveau des femmes, on arrive jusqu'à 70 % de femmes qui sont embauchées. Donc c'est ce qui fait que j'ai kiffé Iziwork et que je suis à fond dedans. Je suis originaire de Grenoble, j'ai fait le lycée Mounier, Joseph Fourier, puis après l'IAE de Grenoble. Ensuite, j'ai bougé à droite, à gauche en France. Je suis un "serial entrepreneur" dans le digital, puis je suis passé comme consultant en recrutement pour un cabinet parisien et j'ai Iziwork qui m'a appelé et qui m'a dit "Voilà, je te propose de devenir directeur d'agence à Grenoble". J'ai trouvé que c'était une belle opportunité de renforcer le secteur économique de Grenoble et d'apporter justement un nouvel outil, une nouvelle façon de faire de l'intérim. Et je pense que c'est une application et une société qui correspond bien au marché.