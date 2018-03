L'innovation est lorraine. Un jeune entrepreneur nancéien vient de créer un produit unique : un jean 100% made in France. La matière est conçue avec du lin, récolté dans le Nord. Le tissage se fait dans les Vosges et la fabrication, à Nancy. L'artisan-créateur croule désormais sous les commandes.

Nancy, France

Adieu le coton, bonjour le lin ! Après deux ans de recherches, ça y est : Dao Davy a trouvé l'astuce. Dans sa toute nouvelle matière : 3% d'élasthanne et 97% de lin. Selon ce jeune entrepreneur nancéien, ce tissu de jean "ne perdra pas sa couleur et ne rétrécira pas au lavage." La preuve ? "Des laboratoires spinaliens ont tout testé, de A à Z."

Dans son atelier-boutique du centre-ville de Nancy ouverte en 2014, le trentenaire expose ses prototypes de vestes et de pantalons. "C'est bien du jean," assure-t-il.

"Cela ne change rien pour le consommateur final, mais ça change tout pour les personnes qui ont envie d'un produit plus traçable et plus écologique".

Davy Dao (à droite) a ouvert son atelier-boutique à Nancy en 2014 © Radio France - Lucas Valdenaire

En abandonnant le coton, une matière première qui nécessite beaucoup d'eau lors de son développement, l'artisan veut aussi éviter les importations. "Avec ce qu'on connait en terme de pollution et de traçabilité aléatoire. Alors on s'est creusé un peu la tête pour savoir ce qui pousse ici, et on a trouvé le lin. Il faut savoir que 60% du lin mondial vient de France."

Le made in France est aujourd'hui un sérieux argument de vente. Voire le made in Lorraine. Le tissage se fait dans les Vosges et la fabrication, à Nancy. "Tout se fait ici," assure son collègue Romain Cottarel, chargé de la coupe (entre autres).

"C'est hyper important pour dynamiser l'économie locale. On peut dire qu'on fait travailler 12 PME, principalement dans le Grand Est et quelques unes dans le Nord."

Pour financer le projet, Davy Dao a créé une plateforme de financement participatif sur le web. Au départ, son objectif était d'atteindre les cent commandes. Aujourd'hui, il en a quatre fois plus. "Franchement, on ne s'attendait pas à aller aussi rapidement. On est un peu pris au dépourvu. C'est super !" Et ce n'est pas fini, il reste encore un mois de souscription. A la fin du mois d'avril, si tout va bien, les premiers jeans lorrains seront livrés.

L'objectif initial était de récolter 100 commandes. Il y en a plus de 400 désormais. © Radio France - Lucas Valdenaire

Le tissage se fera dans les ateliers de Valrupt Industries dans les Vosges © Radio France - Lucas Valdenaire

La fabrication, elle, se fera directement en boutique, à Nancy © Radio France - Lucas Valdenaire

Davy Dao a financé deux ans de recherche pour concevoir cette toute nouvelle matière à base de lin © Radio France - Lucas Valdenaire