Un épicier itinérant prend la route ce lundi autour de Nay et Lourdes, pour ravitailler les personnes âgées

Un épicier de Lestelle-Bétharram a décidé de charger son camion de produits de première nécessité et de faire le tour des villages les plus isolés du pays de Nay et des alentours de Lourdes, en Béarn et en Bigorre, pour relancer ce concept d'épicerie itinérante qu'il a connu il y a des années.

Après 15 ans à faire les trois-huit, Laurent, dont la femme a repris il y a trois ans l'épicerie de Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), a décidé de se lancer dans l'épicerie itinérante d'autrefois, au volant de son camion. Quatre jours par semaine, il s'arrêtera à partir de ce lundi 21 février sur les places des villages des environs de Nay et Lourdes, entre le Béarn et la Bigorre, pour permettre aux plus isolés d'avoir accès à "tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie : des yaourts, du jambon, le pain - très important -, le journal, cela peut aller de la pile au coupe-ongles, bref, tout !"

Lorsqu'on fait ses courses dans un supermarché on ne prend plus le temps de discuter. Le camion permettra de passer un moment de convivialité.

Laurent, épicier itinérant

Il se souvient du camion qui venait dans son village, il y a des années. "On l'attendait, il arrivait en klaxonnant et cela permettait d'avoir un échange". Selon lui, depuis la crise du Covid-19, "c'est chacun pour soi. Lorsqu'on fait ses courses dans un supermarché on ne prend plus le temps de discuter. Le camion permettra de passer un moment de convivialité", explique-t-il. D'autant plus que "les commerces ferment les uns après les autres dans les hameaux et certains villages".

Laurent cible surtout ces endroits-là, où vivent en majorité des personnes âgées. "C'est sûr que je n'irai pas forcément dans des lotissements où s'installent les jeunes qui partent travailler tous les jours à la ville et peuvent faire leurs courses". Selon la demande, il pourra également se déplacer jusque chez des clients et non plus seulement sur les places des villages.

Le programme de sa tournée