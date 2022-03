Le conseil des Prud'hommes de Lens estime que la requête d'une quarantaine d'anciens salariés de Maxam Tan à Mazingarbe (Pas-de-Calais) pour demander la reconnaissance de co-emploi entre Maxam Tan et sa maison mère Maxam Corp est recevable.

Un espoir d'indemnisation pour les ex salariés de Maxam Tan à Mazingarbe

Le conseil des Prud'hommes de Lens a estimé ce mardi 22 mars que la requête d'une quarantaine d'anciens salariés de Maxam Tan à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais pour faire reconnaître leurs licenciements sans causes sérieuses et réelles par la maison mère espagnole Maxam Corp est recevable. La justice va donc examiner la reconnaissance de co-emploi entre Maxam Tan et sa maison mère Maxam Corp.

Stéphane Hugueny: "Une première bataille gagnée"

Une première victoire judiciaire pour Stéphane Hugueny, représentant du personnel des anciens salariés de Maxam Tan : " C'est effectivement dans cette guerre une première bataille de gagnée. Cette requête est basée sur la recevabilité de prouver que Maxam Corp qui est basée à Madrid a fait du co-emploi avec l'usine de Maxam Tan à Mazingarbe. Ce qui change c'est que ce n'est pas l'usine de Maxam Tan à Mazingarbe qui a provoqué sa faillite, ce sont bien des décisions du groupe auquel on appartient qui ont conduit à une fausse faillite".

72 salariés sur le carreau

L'entreprise Maxam Tan, classée Seveso seuil haut, spécialisée dans la production de nitrate d’ammonium pour la fabrication d’explosifs a fermé en mai 2021 à Mazingarbe après liquidation judiciaire. 72 salariés ont été licenciés. Ils avaient dû, après la décision du tribunal de commerce de Lille, sécuriser le site ou étaient stockées 1000 tonnes d'ammoniac, un produit hautement dangereux, voire explosif. L'un des ex salariés présents au conseil des prud'hommes de Lens ce mardi estime avec fierté "avoir sauvé des vies" en faisant son travail jusqu'au bout.

Une indemnité de 30 000 euros par salarié?

Cette décision du Conseil des Prud'hommes de Lens donne un nouvel espoir d'indemnisations et de reconnaissance pour les salariés. Leurs avocats espèrent obtenir 30 000 euros par salarié pour licenciements sans causes sérieuses ni réelles. A ce jour, selon les salariés, la maison mère Maxam Corp n'a pas tenu ses engagements financiers dans le cadre du PSE ( Plan de sauvegarde de l'emploi ). Sur les 360 000 euros prévus, elle n'en aurait versés que 150 000.