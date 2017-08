Un été au rythme des incendies en Vaucluse

Les pompiers ont passé l'été sur les dents et le terminent sur les rotules. Les incendies, c'est l'actualité de l'été en Vaucluse. Retour sur une saison de feu.

En remontant toute cette actualité incendie depuis le début de l'été, on remarque que le gros de la saison feu a commencé fin juillet. Les pompiers ont été immédiatement lancés dans le dur , puisque le premier feu a été le plus gros, celui de la Bastidonne au dessus de Pertuis. Il a démarré le 24 juillet et a brûlé 1300 hectares de végétation sur les 1500 hectares brûlés cet été dans tout le département.

Spectaculaire image sat Sentinel2 de l'incendie de Mirabeau 2h après son départ la semaine dernière via @Pierre_Markuse#Vauclusepic.twitter.com/WqvRcb7kF8 — Keraunos (@KeraunosObs) July 31, 2017

En deux mois, les pompiers du SDIS 84 appelés sur 200 départs de feu

Quand ont dit que c'est cette semaine du 24 juillet où tout a vraiment commencé, il faut se rendre compte qu'après cette date, les feux importants, ceux qu'on vous a signalé sur France Bleu Vaucluse, ont été quasi quotidien. Tous n'ont pas ravagé des milliers d'hectares, mais une trentaine ont nécessité l'intervention de moyens importants et notamment des canadairs.

#FDF massif du grand Luberon #la motte d’aigues #sapeurs-pompiers toujours à pied d’œuvre / 60 ha de brulés dans massif inaccessible. pic.twitter.com/bGeAElcd9f — SDIS de Vaucluse-84 (@sdis84) August 11, 2017

Les pompiers sur le front

Pour toucher du doigt le travail des pompiers et leur expertise, il faut partir au feu avec eux. Reportage.

La guerre du feu

Tout est millimétré dans le travail des pompiers. Dès le départ de feu annoncé, c'est toute une logistique qui se met en branle, directement inspirée des méthodes militaires.

La coordination des moyens d'abord. Pour les incendies importants, tout de suite, un poste de commandement avancé est installé. A l'intérieur, les officiers travaillent sur des cartes, placent des hommes et du matériel, appellent les moyens aériens et les guident. Ils font également, parfois, intervenir des bulldozers pour ouvrir des pistes. On est ici dans la stratégie contre le feu.

Au plus près des flammes, il y a la bataille au corps à corps des soldats du feu, lance à la main. Un combat qui, comme sur le feu de la Bastidonne, peut durer des heures voire des jours. L'exercice comporte bien sûr des risques, que les chef essayent de limiter. Lors du feu de la Bastidonne, trois pompiers ont été sérieusement brûlés, piégés par un vent tourbillonnant et un retour de flamme.

En Vaucluse, celui qui organise ce combat et sa stratégie, c'est le contrôleur général Jean Yves Noisette, le patron des pompier du département. Il en a passé des nuits blanches auprès de ses hommes cet été et notamment sur l'incendie de la Bastidonne.

Les Vauclusiens solidaires

Heureusement, les feux de l'été n'ont fait aucune victime, aucune habitation n'a été détruite. De nombreux habitants ont tout de même eu peur, mais ils ont surtout, comme souvent dans ce genre de catastrophe, fait preuve de solidarité. Reportage.