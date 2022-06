"Un été bien entouré": la ville d'Amiens anticipe la canicule pour les seniors

La Ville d'Amiens et le CCAS invitent les habitants de 65 ans et plus à s'inscrire sur des listes de recensement, afin d'être conseillés et accompagnés en cas de déclenchement du plan canicule.

La Ville d'Amiens et le CCAS veulent anticiper une éventuelle canicule estivale, et lancent, comme les années précédentes, le dispositif "Un été bien entouré". Il vise à recenser les personnes fragiles qui pourraient avoir besoin de conseils ou d'accompagnement en cas de forte chaleur.

Où et comment s'inscrire ?

Le dispositif est à destination de tous les habitants d'Amiens âgés de 65 ans et plus, notamment les personnes malades, en situation de handicap ou isolées. Il faut donc se faire connaître pour être inscrits sur les listes. Du 1er juin au 15 septembre, il est possible de s'inscrire :

à l’accueil de l’Ecoute seniors, au rez-de-chaussée du CCAS, situé 1Bis Place Léon Gontier à Amiens, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

sur amiens.fr/canicule

par téléphone au numéro vert Ecoute Seniors au 0 800 60 50 00

lors des permanences dans les mairies de secteur et via l’info mobile

- Mairie de secteur Sud Pierre Rollin, les lundi 13 et 20 juin 14h à 16h30

- Mairie de secteur Est Jules Ferry, les mardi 7, 14 et 21 juin 14h à 16h30

- Mairie de secteur Nord ATRIUM, les mercredis 1, 8, 15 et 22 juin 14h à 16h30

- Mairie de secteur Ouest Les Coursives, les jeudi 2, 9, 16 et 23 juin 14h à 16h30

- Association Relais Social, 340 Bd Beauvillé, vendredi 3 juin de 9h30 à 12h

- Marivaux, Parking d’Aldi, vendredi 3 juin de 14h à 16h30

- Etouvie, 28 avenue Picardie, vendredi 10 juin de 9h30 à 12h

- Elbeuf, 9 rue Louis-Antoine de Saint-Just, vendredi 10 juin de 14h à 16h30

- Association CAPS, 104 rue Edmond Rostand, vendredi 17 juin de 9h30 à 12h

- Parking Intermarché ,115 rue Alexandre Dumas, vendredi 17 juin de 14h à 16h30

- Place Georges Guynemer, vendredi 24 juin de 9h30 à 12h

Lors de l'inscription en mairie ou lors des points de rencontre, une gourde sera offerte ; il est aussi possible de la récupérer pour un proche.

Pour informer les populations sur cette opération, des plaquettes et affiches seront installées dans l'ensemble des points d'information de la Ville, et distribuée par courrier, et lors de la livraison de repas par le Service Personnes âgées du CCAS, des ateliers et animations seniors.

Que permet ce recensement ?

En cas de déclenchement du Plan canicule par le Préfet, les personnes recensées et leurs proches recevront, par appel ou sms, des messages de vigilance et d'alerte. Ils rappelleront notamment de s'hydrater, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, et de bien fermer ses volets.

Un suivi téléphonique régulier par l'Ecoute seniors sera aussi déclenché, tout comme une cellule d'accueil téléphonique, au 0 800 60 50 00. La Croix Rouge sera aussi mobilisée sur cette cellule.

Les bénévoles rendront visite aux personnes recensées pour s'assurer que tout va bien, et en cas de besoin, la Réserve Interne de Sécurité Civile pourra être mobilisée.

Enfin, en cas de chaleur extrême, le Musée de Picardie pourra accueillir les personnes recensées dans une salle à 19 degrés.