Un été difficile en Limousin pour la restauration et les activités aquatiques à cause de la météo

A Limoges, la Friche des Ponts est devenue un rendez-vous estival incontournable. Ce rassemblement festif, qui fête son quatrième anniversaire, a lieu chaque semaine en bord de Vienne, du mercredi au samedi (18h-00h), entre le 31 mai et le 2 septembre. Treize food trucks s’y réunissent autour d’animations musicales, en plein air.

Un événement tributaire des conditions météorologiques, puisque les terrasses n’y sont pas couvertes, ni chauffées. Et c’est là que le bât blesse : le mauvais temps de ces dernières semaines a eu une influence négative sur la fréquentation, et donc sur l’activité des food trucks.

"Quand il pleut, la Friche des Ponts n’est pas très agréable"

Yann Marais, l’un des restaurateurs, a pu le constater à ses dépens. « On a eu un bon mois de juin mais après, en juillet, ça s’est vraiment calmé à cause de la météo", déplore-t-il. "Dès qu’il commence à faire gris, particulièrement à Limoges, les gens restent chez eux ou en centre-ville. Quand il pleut, la Friche des Ponts n’est pas très agréable. Le sol est en terre battue, donc forcément ça salit les baskets".

Il reste aux restaurateurs de la Friche des Ponts trois semaines d’activité pour espérer rattraper les manques à gagner. Et le temps plus clément annoncé pour la fin du mois devrait les y aider. L’enjeu est important : « Il y a eu un mois difficile", commente Xavier Dubois, un autre restaurateur. "Si j’arrive à couvrir tous mes frais c’est bien, si j’arrive à me payer c’est super, mais je pense qu’il ne me restera pas grand-chose à la fin du mois. On compte sur les trois semaines à venir, qui devraient être à peu près belles. »

Benoît Lavalade, l’un des organisateurs de l’événement, apporte une touche d’optimisme : « Certes, les gens viennent moins quand il ne fait pas beau, mais il faut aussi dire que quand il fait très beau, on a également beaucoup de monde. Avec les animations et l’attractivité du lieu, je pense qu’on devrait réussir à s’équilibrer sur la saison. »

Le Canoë en panne sèche sur la Vézère

Plus au sud, à Treignac, en Corrèze, la Station Sport Nature Corrèze vit également un été compliqué. Au mauvais temps s’ajoute le niveau trop bas de la Vézère, comme depuis deux ans, qui rend la pratique de certaines activités nautiques impossible*. « Aucune descente en canoë n’a pu avoir lieu depuis début juillet"*, déplore Fleur Germain, directrice du site. "Ce sont des problèmes climatiques qu’on ne peut pas combattre. » Pédalos et paddles ne trouvent pas davantage preneur sur le lac de Treignac. « On est également très dépendants de la météo. On le voit, quand il fait beau, les gens viennent. Mais si ce n’est pas le cas… » laisse suggérer Fleur Germain.

En conséquence, la station connaît une fréquentation bien moindre par rapport aux étés précédents. « Sur la partie individuelle, parce qu’on propose des activités de groupes et individuelles, on est sur une baisse d’environ 50% par rapport à l’année dernière », détaille Fleur Germain.

Une saison touristique plus tardive ?

Pour autant, l’espoir reste permis pour espérer sauver les meubles : « Depuis une dizaine d’années, les saisons se décalent. On commence et on finit l’été plus tard. Les réservations de groupe sont en hausse, ce qui peut être lié à l’effet post-covid. Cela va permettre d’équilibrer le bilan. On propose aussi des activités assez originales, comme des randonnées de nuit, du tir-à-l’arc, du kayak-polo, du VTT… » conclut-elle.

La Station Sport Nature Corrèze fermera ses portes au grand public le 31 août pour les activités nautiques, mais elle continuera à proposer des activités de groupe (scolaires, public handicapé, séminaires…) sur réservation tout au long de l’année. Elle pourrait également ouvrir certains week-ends si le temps le permet.