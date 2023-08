Un été pourri ? Pas pour tout le monde ! Saint-Nazaire bat des records de fréquentation touristique

Il n'y a jamais eu autant de touristes à Saint-Nazaire. 50.000 visiteurs pour le sous-marin l'Espadon, et plus généralement une fréquentation en hausse et record pour tous les musées. Les visites d'entreprise comme Airbus ou les Chantiers de l'Atlantique font elles aussi un carton avec un bond de 20% par rapport à 2022 pour les sites industriels. L'exposition gratuite "XXL" sur la transition énergétique, lancée au 1er juillet et qui se termine le 24 septembre au LHyfe a déjà attiré près de 20.000 personnes.

Carton pour les croisières Eole

Le pic de connexions et de réservations a été observé entre fin juillet et début aoùt, au moment où la météo était la pire. "Quand on est à la plage et qu'il pleut, on cherche évidemment des activités à faire à l'intérieur, mais la pluie n'explique pas tout" selon le directeur de Saint-Nazaire Renversante. Pierre Sabouraud rappelle par exemple que "les croisières Eole pour aller en mer voir de près le parc éolien ont été largement plébiscitées, à tel point que l'an prochain, il va falloir augmenter les cadences pour répondre à la demande".

La pluie a peut-être boosté les entrées aux musées, mais elle n'a pas empêché pour autant les ballades en chalands en Brière, les professionnels parlent d'une bonne saison, ni la fréquentation de la base nautique mise en place sur le front de mer par la mairie de Saint-Nazaire. 750 personnes ont pu en profiter, c'est peu ou prou la même que l'an dernier. La bibliothèque de plage a vu sa fréquentation augmenter de 40% et les spectacles de rue, malgré une dizaine d'annulations, ont eux aussi fait le plein. Les nombreuses activités proposées par la mairie, "Saint-Nazaire Côté Plage", a ainsi réuni 56.000 personnes.

Un tourisme climatique

Pour le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, "ce n'est pas tant la météo que la variété de l'offre, et le savant dosage entre activités payantes et gratuites qui a permis de signer une saison estivale exceptionnelle. C'est une politique touristique assumée". Le maire espère ainsi certaines retombées à moyen terme sur les commerces du centre-ville notamment.

Si la météo a beaucoup pesé sur les restaurateurs qui n'ont pas pu utiliser leurs terrasses autant qu'ils l'auraient souhaité, en revanche les professionnels de l'hébergement touristique, eux, se félicitent assure l'adjointe Céline Girard-Raffin. "Beaucoup de réservations de dernière minute dans les hôtels ou les chambres d'hôtes avec 27% des touristes qui restent pour une semaine".

Si cela reste un "tourisme de proximité", majoritairement avec des visiteurs venus des Pays de la Loire, de Bretagne ou de région parisienne, "il y a aussi une nouvelle clientèle venue de Lyon, de Nice, mais aussi d'Espagne ou d'Italie". Céline Girard-Raffin parle de "tourisme climatique". En terme de fraicheur et d'humidité, ceux-là auront été servis cet été sur nos côtes. Le défi à présent ? qu'ils reviennent l'an prochain. Saint-Nazaire Renversante mise sur un effet JO pour attirer de nouvelles populations, notamment des touristes étrangers.