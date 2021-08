Un été sur les quais à Périgueux : 15.000 personnes ont profité des activités au bord de l'Isle

La mairie de Périgueux a fait le bilan de la saison touristique ce lundi 30 août. Nuits Gourmandes, Mimos, un été sur les quais, le musée Vesunna : la ville évoque "une belle année" malgré la météo capricieuse et le pass sanitaire.

Succès d'"Un été sur les quais"

C'était la grande nouveauté de l'année à Périgueux. L'opération "Un été sur les quais" s'est installée du 14 juillet au 15 août sur les bords de l'Isle. Pédalos, canoë, foodtrucks, beach-volley, structures gonflables, initiation à la danse : de nombreuses activités étaient proposées aux Périgourdins ainsi qu'aux touristes. Selon les estimations de la mairie, 15.000 personnes ont profité de l'évènement sur un mois : "Une vraie réussite" assure la maire Delphine Labails. "Nous avons vu un brassage, une mixité de populations que l'on ne voit jamais. Vous aviez le centre-ville et les quartiers. C'était fondamental pour nous. La gratuité permet de ne pas se poser la question de l'accessibilité".

"Les pédalos ont été utilisés 3000 fois ! Certains ont attendu 1h30 pour les emprunter" - Delphine Labails

"Un été sur les quais" devrait être reconduit l'année prochaine.

Les Nuits Gourmandes plébiscitées malgré le pass sanitaire

Les Nuits Gourmandes ont finalement été organisées cet été mais seulement sur deux soirées, les 18 et 25 août derniers. Chaque soirée a réuni 3500 personnes sur la place de la Clautre et le Jardin du Thouin malgré le pass sanitaire. L'objectif de la mairie est désormais de retrouver, dès l'an prochain, le format habituel des Nuits Gourmandes.

Mimos reviendra au début de l'été

Près de 15.000 spectateurs ont pu assister aux différentes représentations que proposait le festival Mimos entre le 7 et le 10 juillet. Pour la première fois, le nombre de spectateurs du Off a pu être décompté. 9000 personnes ont assisté aux spectacles gratuits. De plus, le nombre d’entrées du IN reste similaire à 2019 : environ 6000 spectateurs.

Le festival des Arts du geste et du mime devrait être de nouveau programmé au début de l'été notamment pour que les Périgourdins, pas encore partis en vacances, puissent en profiter.

A noter, la bonne performance du musée Vesunna. 17440 visites ont été comptabilisées sur juillet et août, c'est plus que sur les seules années 2019 et 2020. L'exposition Destination Vesunna, avec comme héros Alix, a particulièrement attiré les visiteurs. En revanche, le festival de musique baroque Sinfonia a perdu 25% de sa fréquentation par rapport à 2019.