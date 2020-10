Un été touristique moins mauvais que la catastrophe annoncée en Vaucluse

La saison 2020 a été catastrophique pour le tourisme avec le coronavirus et le confinement, mais l'été 2020 n'a pas été aussi mauvais que ce que les professionnels redoutaient. Le nombre de nuitées a reculé de 27%, soit près de 4,5 millions de nuitées en moins depuis le début de l'année. Mais pendant le mois d’août, la fréquentation touristique était en hausse par rapport à 2019 : +5% pour les nuitées autour du 15 août : ce sont les Belges, les Suisses, les Allemands et surtout les touristes français qui ont en partie sauvé la saison.

Saison réduite à 40 jours

Certains hôtels sont restés fermés, ce sont les locations Airbnb, Abritel ou gîtes qui en ont profité, avec 77% d'occupation en août. En revanche, les campings ont plongé : fréquentation en baisse de 30% depuis le début de l'année. Ce sont les équipements et sanitaires communs des campings qui ont fait peur en période de Covid. La saison aura duré 40 jours alors qu'elle s'étend d'ordinaire du printemps à l'automne. 0192 partir du 14 juillet, les chiffres étaient similaires à ceux de 2019 et pendant les trois premières semaines d’août, c'était même mieux que l'an dernier : 5% de mieux.

Année du vélo de l'ultra "last minute"

Beaucoup de réservations étaient de l'ultra "last minute", de la réservation au tout dernier moment. Les secteurs du Ventoux et du Luberon en ont surtout profité. 54% de fréquentation en moins pour le théâtre antique d'Orange, mais c'est l'année du vélo : fréquentation en hausse de 70% sur la Via Rhôna au compteur de Caderousse.

Faute de festival d'Avignon, le Ventoux a accueilli davantage de touristes cet été. Guilhem Millet, directeur de l'office de tourisme Portes du Ventoux, salue les belges à vélo : "La saison s’annonçait catastrophique mais elle reste bonne sur juillet et août car le Ventoux reste un aimant pour les cyclotouristes. Les Belges et les Néerlandais ont été fidèles à la destination Ventoux. À partir du 31 août, on a vu des touristes nous dire qu'ils avaient reçu un message du gouvernement belge qui les incitait à partir car le Vaucluse était en zone rouge. Les seniors qui font notre bonheur sur le mois de septembre craignent pour leur santé et on n'a pas les seniors".

La clientèle française aisée de retour en Luberon

Dans le Luberon, les riches Américains ne sont pas venus cet été mais Franck Delahaye, directeur de Luberon Coeur de Provence Tourisme, l'office de tourisme pour la zone de Gordes à Lourmarin, a vu revenir des Français : "L'avant-saison a été nulle et l’après-saison sera proche du nul mais nous avons eu deux mois extrêmement positif qui sauvent les meubles. On a de très bons chiffres mais qui ne compenseront jamais les pertes. Mais on pensait que ça allait être pire. La clientèle française a été présente. On a aussi été sauvé par les Belges et les Suisses. La fréquentation des Français est en hausse de 25% dans le Luberon. Saison record mais sans avant-saison. On a une perte de nos marchés naturels américains et asiatiques, compensée en partie l'été par une clientèle française aisée qui avait l'habitude de partir sur des destinations en long courrier et qui s'est recentrée sur une destination nature dans le Luberon."