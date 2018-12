Un étudiant poitevin tient compagnie à des seniors de Saint-Benoît pendant les fêtes

Saint-Benoît, France

Elliot Raud est étudiant à la fac des sports de Poitiers et depuis lundi 24 décembre il enchaîne les visites chez des habitants de Saint-Benoît. C'est la mairie qui l'a recruté pour ce petit boulot de deux semaines. "L'objectif est de tenir compagnie aux personnes isolées pendant cette période pas très facile, raconte Elliot, le sourire aux lèvres. Mais pas seulement. Certains voient leurs proches pour les fêtes mais ne sont pas contre un brin de discussion".

Une heure de discussions et d'échanges

Elliot a jusqu'à cinq rendez-vous par jour. "À chaque fois ça dure une petite heure!". Ce jeudi 27 décembre, il rend notamment visite à Maxime Léger, un retraité souriant et jovial. "J'ai 88 ans et demi, s'amuse-t-il. Six mois ça compte!". C'est la troisième année que Maxime reçoit la visite d'un jeune pendant les fêtes. "J'aime bien, ils sont dynamiques. Et puis ils écoutent mes histoires, mes souvenirs..." C'est la quinzième année que la mairie de Saint-Benoît mène ce type d'opération.

La fiche explicative préparée par Elliot, avec des photos et des descriptions précises. © Radio France - Fanny Bouvard

Une balade ou un peu d'activité physique ?

Le plus d'Elliot, c'est qu'il veut travailler dans l'accompagnement physique des personnes âgées à la fin de son master dans quelques mois. "Du coup, je leur apporte un document avec des idées de petits exercices physiques. Des choses simples, souligne-t-il." Cette idée a beaucoup intéressé la mairie, et plaît bien à Maxime. "Je vais m'entraîner cette semaine, et je lui montrerai quand il reviendra! C'est important."