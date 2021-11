Un Eurois vous forme au webmarketing

"Les réseaux sociaux sont une vitrine pour les entreprises qui souhaitent se faire connaître" explique Ludovic Dauvergne, fondateur de LD learning, société de webmarketing basée à Sylvain-les-Moulins, au sud d'Evreux (Eure).

L'entrepreneur eurois propose des formations pour les indépendants afin de les aider à faire connaître leur activité, à se donner de a visibilité à l'heure où les réseaux sociaux font partie de notre quotidien.

Ludovic Dauvergne propose également de former à ces métiers du webmarketing. Lui-même s'est reconverti et veut pousser d'autres à franchir ce cap qui offre des opportunités et, dit-il, "plus de liberté".

L'interview complète de Ludovic Dauvergne est à réécouter ici.