Chasseneuil-du-Poitou, France

Finis les pistons, bienvenus aux systèmes de batteries pour le transport électrique. Forsee Power équipe notamment les bus électriques. Elle exporte partout dans le monde. Et pour son usine française, elle a donc choisi Chasseneuil. L'entreprise va embaucher 130 personnes d'ici la fin de l'année (des techniciens, des cadres, des ingénieurs). Le recrutement a déjà commencé. Le groupe espère employer 300 personnes à l'horizon 2021.

Ouverture de l'usine dès cet été

La société veut aller vite. L'installation des premières lignes de production sur 5.000 m² est espérée pour juin. La fabrication débutera en août. Il va falloir au préalable dépolluer le site (notamment désamianter les toits de l'usine). Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. La région investit 2,5 millions d'euros pour cette implantation.

2.500 batteries par an

Forsee Power prévoit à terme d'occuper 15.000 m² et produira 2.500 batteries de bus par an. Le groupe est en plein essor. Il a investi 100 millions d'euros dans la recherche et déposé plus de 80 brevets. Les premières commandes tombent : la semaine dernière, Forsee Power a décroché avec Heuliez Bus (Rorthais) un contrat pour 45 bus électriques après de la RATP.