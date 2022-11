Un fabricant de vélos cargos quitte la Tunisie pour relocaliser sa production en Mayenne

Une entreprise, spécialisée dans la fabrication de vélos cargos, Bluemoove , décide de privilégier le "made in France", en relocalisant sa production actuellement en Tunisie, en Mayenne à partir de l'an prochain. Cette start-up, basée en région parisienne et créée en 2018, vient de trouver plusieurs sous-traitants dans notre département mais aussi en Sarthe et dans le Maine-et-Loire. Le tout sera piloté depuis Laval où un ingénieur coordonnateur a pris ses fonctions il y a un mois.

ⓘ Publicité

loading

Emmanuel Paris est le fondateur de Bluemoov : "on cherchait à produire globalement en France, avoir un écosystème de production de l'ensemble des éléments autour de notre unité d'assemblage. On devait alors trouver un bassin d'emplois et industriel pour y trouver toutes les compétences nécessaires afin de fabriquer 90% de chaque vélo. Et on a donc choisi la Mayenne et Laval".