Un feu de forêt à l'entrée du Bois de l'Huisserie à Laval, une dizaine de pompiers sur place

Les sapeurs-pompiers ont été appelés en début d'après-midi, vers 14h30 du côté de Laval (Mayenne). Un départ de feu de forêt a en effet été signalé au Bois de l'Huisserie, à côté de l'hippodrome. 16 pompiers étaient sur place. Vers 16h, le feu était à priori maîtrisé selon les secours. Il n'y a pas de blessé.

Pas de blessé

On ne connaît pas pour l'instant les causes du feu de forêt. On ne sait pas non plus quelle surface précise a bien pu être touchée par l'incendie.