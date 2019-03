Un financement inédit via la Banque Européenne pour l'office public Reims habitat

Reims, France

Ils ont signés leur rapprochement il y a un an. Reims habitat, Oise habitat, l'Opac d'Amiens et l'Opal de l'Aisne : quatre offices publics de l'habitat qui ont décidé de se rassembler sous la bannière de Canopée. Un Groupement d'Interêt Economique pour mutualiser les compétences et partager les bonnes idées. C'est ensemble qu'ils ont demandé et obtenu de l' Europe via la Banque européenne d'investissement un prêt sur 26 ans de 107 millions d'euros. C'est la première fois en France que des bailleurs sociaux sollicitent la BEI en direct. Reims habitat va, à lui seul, emprunter 32,6 millions d'euros pour financer la rénovation thermique de logements sociaux et acquérir 345 logements intermédiaires. Des logements pour ceux qui ont trop de revenus pour aller dans un logement social et pas assez pour aller chez un bailleur privé. Ces logements seront répartis sur plusieurs projets à Reims comme ceux des Rives de Vesle, Claimarais mais aussi à Cormontreuil ou Tinqueux. Un investissement pour les cinq prochaines années.