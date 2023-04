Un financement participatif pour deux petites centrales photovoltaïques à Viriville

Pouvez-vous nous décrire ces projets ?

Laure Verhaeghe, co-fondatrice et présidente de Lendosphere - Ce sont deux centrales solaires qui sont situées sur des hangars agricoles en cours de construction. Cela représente près de 1 200 panneaux solaires qui seront installés et qui produiront 561 000 kilowattheures par an. Leur production va être injectée directement sur le réseau et va donc permettre de contribuer à décarboner le mix énergétique de l’électricité localement. Ces deux centrales vont permettre de couvrir la consommation annuelle d’un peu plus de 300 personnes et vont permettre d’éviter ainsi des émissions de CO 2 équivalentes à 270 tonnes par an.

Vous faites pour cela appel au financement participatif, c’est d'ailleurs votre cœur de métier. À qui vous vous adressez-vous ?

Nous nous adressons à l’ensemble des particuliers, au grand public qui souhaite aujourd’hui de plus en plus savoir à quoi sert son épargne et qui souhaite également aligner ses convictions. Aujourd’hui sur Lendosphere ce sont un peu plus de 25 000 personnes qui sont inscrites et qui ont investi plus de 200 millions d’euros via la plateforme.

C'est important d’associer les habitants à ce type de projet ?

C’est très important d’associer le grand public. Premièrement pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir investir directement dans la transition énergétique et orienter les investissements vers des projets verts. Donc ça c'est le premier levier. Et puis deuxième : ça permet aussi de bien comprendre les enjeux de la transition énergétique. Sur Lendosphere les projets sont présentés un par un. On présente la puissance du projet, le calendrier de la construction, de la mise en service, on présente la production verte qui va être réalisée grâce au projet, on présente également les opérateurs qui portent ces projet. Pour celui de Viriville par exemple c’est l'opérateur Enoé qui va construire et exploiter les deux centrales. Donc ça permet de faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur ces enjeux de la transition énergétique, tout en créant un lien direct entre les projets et les investisseurs puisque le seul intermédiaire c’est la plateforme Lendosphere.

Ce sont des prêts rémunérés. À quelle hauteur ?

Pour la campagne des deux centrales solaires de de Viriville c’est un taux de 7% qui est proposé.

Et le risque ?

C’est un risque qui est celui de la faillite de l’émetteur, donc il y a un risque de perte en capital et de non versement des des intérêts que nous on mentionnons sur la page de chaque projet et qui est analysé en amont par notre équipe au sein de Lendosphere. Notre équipe analyse la solidité de l’opérateur - donc en l’occurrence Enoé, analyse également la solidité des centrales solaires et la façon dont elles ont été développées et dont elles sont financées, et permet de mettre en place également des sûretés pour limiter au maximum le risque. Et à date sur Lendosphere il n'y a eu aucun défaut sur l'ensemble des 450 projets accompagnés (dont 168 qui sont sortis de terre à ce jour).