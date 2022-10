Un financement participatif pour le frigo de l'épicerie solidaire des étudiants d'Orléans

L'épicerie solidaire destinée aux étudiants d'Orléans doit ouvrir fin novembre à proximité du campus. L'ancien gymnase mis à disposition par la mairie va se transformer en commerce où les étudiants en situation de précarité pourront se fournir en produits alimentaires mais aussi en produits d'hygiène, à prix cassés, grâce notamment aux partenariats avec la Banque alimentaire et le Secours catholique. Mais l'épicerie solidaire a besoin d'un meuble froid négatif pour proposer produits frais et surgelés.

Le meuble froid négatif coûte cher, 6535 euros précisément. Pour réunir la somme, l'association Esope Orléans chargée de l'épicerie lance un financement participatif en ligne, sur le site régional efferve'sens. Chaque don de particulier sera abondé par des partenaires comme la Région ou les banques. "On est sur l'idée de développer l'accès à une alimentation digne" explique Emmanuel Barbier, délégué du Loiret pour le Secours catholique et président d'Esope Orléans. "C'est un vrai plus pour la gestion de l'épicerie et la qualité des produits donnés."

1.300 bénéficiaires attendus

L'inauguration de l'épicerie solidaire est prévue le 16 novembre mais l'ouverture aura lieu fin novembre. "La nouvelle aventure, ce sera d'accueillir les étudiants, de leur proposer des produits frais, locaux, d'entretien, d'hygiène, qu'ils viennent nombreux. On est sur un modèle qui existe déjà à Bourges et Clermont-Ferrand, où on est sur environ 1.300 bénéficiaires, c'est ce qu'on vise pour notre première année de fonctionnement" précise Benoît Delmotte, responsable salarié de l'épicerie.